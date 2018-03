Peduli Lingkungan dan Sosial Pada Earth Hour 2018

Jakarta: Seperti tahun-tahun sebelumnya, Earth Hour serempak dilakukan di seluruh dunia setiap Sabtu terakhir bulan maret. Pada 2018, kegiatan ini kompak diselenggarakan pada Sabtu, 24 Maret.



Earth Hour digagas pertama kali oleh WWF pada 2007. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama satu jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim.

Tahun ini, Mal Kuningan City memadukan kepedulian lingkungan dan sosial di acara Earth Hour. Kegiatan mematikan lampu selama satu jam (20.30-21.30 WIB) itu mengangkat tema Donasi Buku. Buku yang berhasil dikumpulkan sebanyak 2.368.



"Acara tahun ini sangat spesial karena kita bekerja sama dengan Indorelawa dan kita bikin sesuatu yang unik, mengena, dan sangat spesial, yaitu sumbangan buku dan sudah terkumpul 2.368 buku. Terima kasih atas dukungan semuanya," kata Manajer Marketing Komunikasi Kuningan City Fary, saat memberikan kata sambutan dalam penyerahan simbolis donasi buku pada acara Earth Hour 2018 di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Maret 2018.



Pengumpulan donasi buku dilakukan sejak 19-24 Maret 2018. Pengunjung bebas mendonasikan jenis buku bacaan. "Bukunya bisa apa saja, apakah itu buku berbahasa Indonesia maupun Inggris yang nersifat bacaan, tapi non majalah," kata Amek, salah satu staf Marketing Komunikasi Mal Kuningan City, ditemui di lokasi yang sama.



Masyarakat yang mengikuti kegiatan donasi buku ini harus menyumbang dua buku. Kuningan City memberikan hadiah kepada setiap pengunjung yang mendonasikan buku dalam kegiatan tersebut.



"Donatur akan mendapatkan satu voucher XXI. Kalau lima buku akan mendapatkan satu vocher XXI, plus ikut Pound Fit in The Dark," ujar Amek.



Saat ditanya akan dikemanakan donasi buku tersebut, Amek tidak mengetahui secara rinci. Kuningan City telah bekerja sama dengan Indorelawan yang nantinya akan menyalurkan donasi.



"Mau diserahkan ke mana, kita tidak terlalu spesifik. Rencananya mereka akan menyalurkan ke daerah-daerah terpencil, karena ada beberapa buku pelajaran juga," kata dia.



Sementara itu, salah satu pengurus Indorelawan Marsya Nurmaranti yang hadir dalam penyerahan simbolis mengatakan, pihaknya akan menyerahkan donasi buku yang digalang oleh Kuningan City kepada beberapa organisasi sosial yang merupakan mitra Indorelawan.



"Sumbangan buku ini akan kami serahkan mitra organisasi sosial yang membutuhkan buku bacaan umtuk mendorong program mereka," kata Marsya.



Selain itu, Marsya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Mal Kuningan City. Sebab, ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Jakarta yang mendukung kampanye Indorelawan, yang ingin menjadikan sifat relawan menjadi gaya hidup masyarakat.



"Kami sangat senang dengan kolaborasi ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kuningan City," ujar Marsya.





(ROS)