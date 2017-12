HUT Kuningan City, Ada Diskon Khusus & Pertemuan Komunitas

Jakarta: Memasuki tahun ke-5, Kuningan City semakin memantapkan diri sebagai pusat belanja berkonsep urban lifestyle. Mal ini memiliki visi sebagai wadah bagi para komunitas, pecinta fashion, seni, dan kuliner.



Untuk memeriahkan ulang tahun ke-5, Kuningan City menyelenggarakan berbagai acara berbasis komunitas. Selain itu, Mal Kuningan City menyediakan diskon khusus untuk berbagai produk. Tropical Christmas menjadi tema perayaan HUT ke-5 Kuningan City.

"Kami ingin membuat Kuningan City sebagai wadah beragam komunitas dan cross culture komunitas. Kami sering mengadakan acara dengan berbagai macam komunitas, jadi diharapkan ada suasana baru, tidak hanya untuk satu komunitas, tapi seluruhnya. Kami berharap satu sama lain bisa bekerja sama dan berkomunikasi untuk menciptakan hal baru di Kuningan City," kata Marketing Communication Manager Kuningan City Fari Setiadji, Senin, 11 Desember 2017.



Komunitas urban metropolitan yang memeriahkan ulang tahun ke-5 Kuningan City:



1. Celebration science fiction world weekend with ORDER 66th Community pada 15 hingga 17 Desember 2017.



Dalam rangka menyambut film Star Wars: The Last Jedi, Kuningan City mengadakan Star Wars exhibition, community market, dan nonton bersama pecinta film Star Wars



2. Street kulture swap meet pada 15 hingga 17 Desember 2017.



Bazaar, pameran, dan swap meet sneaker community, tempat penggemar sneaker bertemu, bertukar pikiran, jual beli, serta barter antara sesama pecinta sepatu sneaker dan streetwear culture.



3. What women want bazaar pada 15 hingga 17 Desember 2017.



Ajang bertemunya para online seller, sekaligus bazaar fashion dan beauty branded yang sangat menarik untuk para wanita urban, fashionista, profesional muda, dan wanita trendy.



4. Girls in tech pada 15 hingga 17 Desember 2017



Girls in tech Indonesia adalah sebuah wadah komunitas untuk para wanita di bidang teknologi. Girls in tech memiliki visi dan misi yang sama dan berusaha menghadirkan tambahan pengetahuan, tempat berbincang, dan juga tempat untuk berkembang bersama dengan bantuan teknologi.



5. Band t'shirt day pada 16 hingga 17 Desember 2017



Bazaar yang terkonsep dengan menampilkan berbagai macam memoribilia dan merchandise dari group band atau musisi baik lokal maupun internasional. Pada event ini juga dihadirkan performa band lokal dan indie seperti Seringai, Indische Party, dan Bare Food.



6. Gardenia at Kuningan City pada 15 hingga 17 Desemeber 2017



Area Gardenia di level 1 Mal Kuningan City menghadirkan tenant-tenant makanan dan minuman yang akan membuat pangunjung tertarik untuk mencoba. Di sini ada penampilan komika Majelis Lucu Indonesia Stand up Comedy, musik dari Studiorama, serta nonton film bersama komunitas Kinosaurus.



Selain itu, pengunjung juga bisa mengikuti anniversary raffle dan berkesempatan mendapatkan iPhone X, iphone 7+, Samsung Galaxy S8, comme des garcon fabulous package dan Kuningan City gift, senilai Rp2.500.000.



Program menarik lainnya di Kuningan City adalah diskon khusus yang hanya berlaku selama lima jam pada 15 hingga 17 Desember 2017.



1. Midday madness sale 5 hour only



Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, Hari Raya Natal, dan tahun baru 2018, Mal Kuningan City mengadakan program belanja, yakni diskon selama lima jam.



"Program diskon belanja yang kami tawarkan, berbeda dengan mal-mal lain. Biasanya pengunjung mendapatkan diskon besar saat midnight sale, namun di Kuningan City kami memberikan diskon minimal 50 persen dan steal deal promo di supporting tenant Kuningan City selama tiga hari, 15 hingga 17 Desember, saat midday atau pukul 14.00 hingga 19.00 WIB," ujar Fari.



2. Anniversary raffle



Anniversary raffle adalah program berhadiah iPhone X, iphone 7+, Samsung Galaxy S8, comme des garcon fabulous package dan Kuningan City gift, senilai Rp2.500.000 dengan sistem pengundian.



Pelanggan yang ingin memenangkan hadiah tersebut harus membayar dengan nilai tertentu, di mana nilai tersebut akan didonasikan melalui lembaga kemanusiaan. Cukup berbelanja di Kuningan City minimal Rp200 ribu untuk mendapat satu kupon undian pada periode 1 hingga 17 Desember 2017.



3. Steal deal time promosi



Kuningan City akan menghadirkan berbagai hot item atau produk spesial dari berbagai tenant. Ada berbagai merek ternama yang ditawarkan. Steal deal time promosi berlangsung selama 3 hari, 15 hingga 17 Desember 2017.





