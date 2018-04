Mendes PDTT Ajak Mahasiswa Indonesia di Australia Pulang Membangun Desa

Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengajak pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Australia untuk kembali ke Indonesia.



Mendes Eko memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar meraih sukses, dan mengajak mereka kembali pulang untuk membangun Indonesia. “Masih banyak potensi desa yang perlu digali dan dikembangkan,” katanya.



Hal tersebut disampaikan Mendes Eko dalam kunjungan kerja ke Melbourne, Australia. Mendes Eko menjadi pembicara di Monash University Melbourne, Sabtu, 21 April 2018.



Selanjutnya, akan dijajaki kerja sama antara Monash University dengan Kemendes PDTT karena Edward Buckingham yang menjabat sebagai Profesor of Management and Director of Engagament at Monash Business School berminat mempelajari desa di Indonesia.





Kedatangan Eko di Monash University bertepatan dengan acara Australia Indonesia Business Forum (AIBF) 2018, bertema Breaking Barriers, Discovering My Courage.



Acara tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI di Victoria dan Tasmania Spica Tutuhatunewa,

Professor of Management and Director of Engagement at Monash Business School Edward Buckingham, The Engagement Coordinator of The Australia-Indonesia Centre, Perwakilan dari AIYA (Australia Indonesia Youth Assosiation), dan PPIA(Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia).

