22 Perguruan Tinggi Indonesia Top Ranking di Asia

Jakarta: Indonesia semakin memantapkan perguruan tingginya untuk sejajar dengan universitas lain di kawasan Asia. Sebanyak 22 perguruan tinggi di Indonesia, masuk ke dalam jajaran universitas top Asia versi Quacquarelli Symonds (QS) Asia University Ranking.



QS Asia University Rangking merupakan satu dari lima regional yang menjadi bagian dari pemeringkatan global QS World University Ranking (QSWUR). QSWUR adalah publikasi tahunan, pemeringkat universitas yang dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS).

QS World University Ranking sebelumnya dikenal sebagai THE-QS World University

Ranking, bekerja sama dengan majalah Times Higher Education (THE) untuk menerbitkan tabel liga internasional dari tahun 2004-2009.



Hingga keduanya mulai mengumumkan versi mereka masing-masing. QS kemudian memilih untuk tetap menggunakan metodologi yang sudah ada, sementara THE mengadopsi metode baru.



Sistem QS sekarang terdiri dari keseluruhan dan subjek peringkat global, bersama lima regional independen (Asia, Amerika Latin, Eropa dan Asia Tengah, Wilayah Arab, dan BRICS). Ini adalah satu-satunya peringkat internasional yang telah menerima persetujuan dari International Ranking Expert Group (IREG)



QS dipandang sebagai salah satu pemeringkat yang paling banyak dibaca, bersama dengan

Academic Ranking of World Universities dan THE World University Rankings.



Untuk QS Asia University Ranking terbaru, diluncurkan Rabu, 24 Oktober 2018 kemarin. Pemeringkatan tersebut mencerminkan berbagai keunggulan dalam standar akademik universitas di Asia.



Perguruan tinggi diberi peringkat berdasarkan metodologi, yang menilai kinerja mereka dalam beberapa indikator. Ada lima kriteria utama yang menjadi indikator penilaian. Yakni reputasi akademik, reputasi pemakai tenaga kerja, perbandingan jumlah mahasiswa dan dosen, jumlah kutipan dosen, dan jumlah mahasiswa internasional.



Dari lima kriteria tersebut, faktor yang paling penting adalah reputasi akademik. Di mana faktor reputasi berperan hampir 40% dalam menentukan World University Ranking.



Berikut ini adalah 22 kampus Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut:



1. Universitas Indonesia, peringkat 57



2. Institut Teknologi Bandung (ITB), peringkat 73



3. Universitas Gadjah Mada (UGM), peringkat 74



4. Institut Pertanian Bogor (IPB), peringkat 130



5. Universitas Airlangga, peringkat 199



6. Universitas Padjadjaran, peringkat 225



7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, peringkat 229



8. Universitas Bina Nusantara, peringkat 251-260



9. Universitas Diponegoro, peringkat 271-280



10. Universitas Brawijaya, peringkat 301-350



11. Universitas Hasanudin, peringkat 401-450



12. Universitas Sebelas Maret, peringkat 401-450



13. Universitas Katolik Atma Jaya, peringkat 451-500



14. Universitas Katolik Parahyangan, peringkat 451-500



15. Universitas Pelita Harapan, peringkat 451-500



16. Universitas Telkom, peringkat 451-500



17. Universitas Udayana, peringkat 451-500



18. Universitas Islam Indonesia (UII), peringkat 451-500



19. Universitas Muhammadiyah Surakarta, peringkat 451-500



20. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), peringkat 451-500



21. Universitas Surabaya, perngkat 451-500



22. Universitas Negeri Yogyakarta, peringkat 451-500





