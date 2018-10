Menlu Retno Jajan Alpukat di CFD

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menikmati jajanan di car free day Jakarta. Usai mengikuti Fun Walk Solidarity Week for Palestine, Retno menyempatkan jajan alpukat mentega di sekitaran Jalan Imam Bonjol, Jakarta.



Pantauan Medcom.id di lokasi, Minggu, 14 Oktober 2018, Menlu Retno membeli dua kilogram alpukat mentega khas Lampung.

"Ini alpukatnya enak bu, kita langsung dari Lampung," kata sang penjual.



Retno juga sempat ditawari jeruk Bali dari Lampung. Namun, dia lebih memilih alpukat.



Harga per kilo alpukat mentega Lampung mencapai Rp45 ribu. Usai jajan alpukat, Retno langsung menuju mobilnya.



Menlu Retno menghadiri Fun Walk Solidarity for Palestine bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki. Keduanya berjalan sepanjang 1,2 kilometer dari Kebon Sirih menuju Bundaran Hotel Indonesia.



Setibanya di Bundaran Hotel Indonesia, kedua menteri bersama seluruh peserta fun walk disuguhi hiburan dari artis Tanah Air, seperti Cokelat dan Opick.



Acara fun walk tersebut merupakan bagian dari Solidarity Week for Palestine. Agenda ini dilakukan untuk menunjukkan kuatnya dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.







(REN)