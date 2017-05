Ketua DPD: Kota Luwuk Miliki Potensi Pariwisata Internasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Pariwisata merupakan sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu lokasi pariwisata yang memiliki potensi ialah Kota Luwuk, yang dijuluki Kota Berair.



Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, di Bandara Sultan Hassanudin, Senin (15/5/2017). Menurut dia, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bisa dijadikan sebagai salah satu pusat wisata andalan Indonesia berlevel internasional.

"Saya yakin dan percaya, keindahan alam di Kota Luwuk ini akan sangat menawan para wisatawan domestik dan luar negeri. Selain pemandangan laut dan pantainya yang indah, udaranya juga sejuk karena dekat dengan perbukitan," tutur Oso, sapaan Oesman Sapta.Selain itu, hasil ikan dari Luwuk saat ini pun sudah dapat diekspor langsung via udara, yang sebelumnya harus melalui jalur laut ke pintu ekspor Manado dan Makassar."Ikan dari Luwuk rutin diekspor langsung ke Hongkong via udara, yang tadinya cuma bisa diekspor melalui jalur laut via Manado dan atau Makassar. Baru kemudian diteruskan ke Australia, Malta, USA, Prance, Yunani, Vietnam, Hongkong dan Korea," ungkapnya.Menurut Oso, Kota Luwuk adalah karunia Tuhan yang patut disyukuri. "Luwuk merupakan salah satu dari sekian banyak daerah kepulauan Indonesia yang memiliki potensi alam luar biasa baik, maka masyarakat juga harus mensyukuri karunia Tuhan dengan menjaga aset ini dengan tidak merusak, dan tetap melestarikannya. Dari jajaran pemerintah daerah Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Banggai saya minta bisa lebih aktif mengelola potensi Daerah ini," ucapnya.(ROS)