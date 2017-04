Polri Diminta Serius Menyikapi Teror terhadap KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri mesti serius menyikapi teror kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau proses hukum kasus penyiraman air keras kepada penyidik Novel Baswedan tidak tuntas, mungkin akan ada teror lain kepada KPK.



"Ini akan terus menerus terjadi kalau tidak pernah dituntaskan. Itu artinya upaya pemberantasan korupsi tengah ditikam di ulu hati," kata bekas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2017.

Menurut Bambang, penyerangan kepada Novel masuk kategori tindakan teror. Sehingga pelakunya bisa diklasifikasikan sebagai teroris. Bambang mengatakan, keseriusan polisi mengusut kasus Novel akan menjadi bukti bahwa negara hadir, seperti tertuang dalam nawacita Presiden Joko Widodo."Ini jadi momentum apakah negara absen atau negara gagal dalam memberikan jaminan keamanan bagi pihak yang sedang menjalankan pemberantasan korupsi secara serius," imbuh Bambang.Bekas Ketua KPK Busyro Muqoddas juga mendesak Polri serius mengungkap kasus ini. "Presiden harus turun tangan langsung membentuk tim gabungan memburu pelaku," ujar Busyro.Busyro menyampaikan, bukan kali ini saja penyidik KPK diteror saat serius mengusut kasus korupsi. Menurut dia, teror kepada penyidik tak bisa dilepaskan dari kasus yang sedang ditangani."Selalu ada kaitannya, dan ini tidak bisa dibiarkan," kata Busyro.Ketua KPK Agus Rahardjo sempat bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dan Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono saat menjenguk Novel di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu, Iriawan dan Dwiyono berjanji serius menangani kasus ini."Mereka akan tindaklanjuti," ujar Agus.Kombes Dwiyono menyebut polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan pakaian yang dikenakan Novel saat kejadian dan cangkir yang diduga digunakan pelaku menyiram air keras ke Novel.(TRK)