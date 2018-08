Kemunculan Jokowi di Pembukaan Asian Games Dianggap Elegan

Jakarta: Aksi Presiden Joko Widodo, yang ikut ambil bagian dalam pembukaan Asian Games 2018, Gelora Bung Karno, GBK, dianggap elegan. Presiden dianggap membantu membangkitkan kebudayaan Indonesia di tengah kompetisi di Asia.



"Indonesia bangga punya sosok Presiden visioner, milenial dan penuh gagasan kreatif tersebut”, kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Minggu, 19 Agustus 2018.

Menurut dia, tampilan spektakuler pembukaan Asian Games menjadi reinkarnasi semangat Bung Karno. Semasa hidupnya, Presiden pertama RI disebut terus mengumandangkan Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan tradisi budaya.



Bung Karno, kata dia, terus menyuarakan Indonesia dengan kehebatan sejarahnya, sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan kaya sumber daya alam. Identitas kebudayaan ini menjadi ciri Indonesia sebagai bangsa besar.



“Terbukti kebudayaan Indonesia begitu berwarna, penuh pesona dan mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan yang begitu kental. Trisakti Bung Karno begitu membumi," jelas dia.



Hasto mengapresiasi kerja Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) Erick Thohir dan Wishnutama Kusubandio, sang arsitek acara. Koreografer Eko Supriyanto dan Denny Malik serta pengarah musik Addie MS juga dipuji.



"Tampilan memukau Angun C Sasmi, Via Vallen, Raisa, Ariel, Tulus, Rossa, Candra Khan, Putri Ayu, Kamasean, Edo, Joey Alexander dan lain-lain yang telah menghadirkan Gelora Bung Karno pada karakter sejatinya,” ungkap dia.



Jokowi pun dianggap sukses mempertahankan akar jati diri kepribadian bangsa dalam pembukaan Asian Games. Acara itu, kata dia, menjadi energi kebangkitan kebudayaan Indonesia.



“Gelora Bung Karno telah hadir kembali dengan seluruh spirit juangnya: menjadi simbol kekuatan the new emerging forces, dan kini makin lengkap sebagai mercusuar tampilan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianggas,” ungkap Hasto.





