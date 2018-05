Komisi V Pantau Progres Pemesanan 7 Kapal Tol Laut

Jakarta: Komisi V DPR RI memantau progres penyelesaian tujuh kapal tipe 2000 GT dan 1200 GT yang dilakukan oleh PT Steadfast Marine di Pontianak, Kalimantan Barat. Kapal yang dipesan oleh Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan bagian program tol laut yang dibuat oleh pemerintah.



Dari ketujuh kapal yang dipesan, satu diantaranya telah diserahterimakan. Sementara, sisanya masih dalam proses penyelesaian pengerjaan yang telah mencapai 92 persen.

Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said berharap, pengerjaan selesai awal tahun 2019. Komisi V DPR RI juga meminta komitmen perusahaan untuk menjamin kualitas dan keselamatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pembuatan kapal.



“Karena bagaimanapun juga kapal ini akan melayani masyarakat, membawa penumpang dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Karena itu diharapkan mampu menjamin dari sisi keamanan dan juga dari sisi ketepatan waktu penyelesaian,” kata Muhidin dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Mei 2019.



Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyampaikan, kunjungan Komisi V DPR RI ke galangan kapal ini dalam rangka mendukung program tol laut dari pemerintah. Diharapkan, realisasi transportasi laut itu mendukung kelancaran pelayanan di kawasan timur Indonesia, terlebih untuk distribusi barang dan mengurangi disparitas harga antar daerah.



"Dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya,” tegasnya.



Sekedar informasi, proses pembuatan tujuh kapal tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk per unit kapal 2000 GT sekitar Rp73 miliar. Sedangkan kapal 1200 GT antara Rp53-54 miliar per unitnya.





(ROS)