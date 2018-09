Indonesia Juara 3 Asiania Indoor Skydiving Championship 2018

Jakarta: Indonesia menorehkan prestasi dalam kejuaraan Asiania Indoor Skydiving 2018. Tim Kopassus dari Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Mabes TNI yang mewakili Indonesia berhasil menyabet juara tiga.



Wadanyon 811 Satuan 81 Kopassus selaku pelatih dari team free fall Kopassus, Mayor Inf. Rommy Aditya mengatakan tim Indonesia bertanding di dua cabang kejuaraan, yaitu 2-way formation skydive dan 4-way formation skydive.

"Pertandingan ini merupakan yang pertama di Asia dan diikuti juga oleh negara-negara dari Eropa. Tim free fall Kopassus meraih juara 3 dari 19 negara yang berkompetisi," kata Rommy ketika dihubungi Medcom.id, Minggu, 23 September 2018.



Rommy mengatakan perjuangan tim Kopassus untuk meraih juara dalam kompetisi ini tidak bisa dibilang mudah. Pasalnya dalam kejuaraan yang dilaksanakan di Jihua Park, Chongging, China ini, tim Kopassus harus menyelesaikan empat ronde sekaligus dalam satu hari.



"Butuh konsentrasi, daya ingat dan kemampuan berpikir yang cepat untuk bisa menyelesaikan formasi perronde-nya, hanya prajurit cerdas yang bisa mengombinasikan ingatan, memory dan motorik dalam waktu terbatas," tandasnya.



Rommy mengatakan prestasi yang diraih timnya ini tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak, terutama Mabes TNI. Dia juga berterima kasih kepada Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang dianggap memberikan jam terbang bagi tim Kopassus untuk berlatih.



"Dukungan dari mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat selaku pengguna dan pembina dari Kopassus, kemudian peran Danjen Kopassus selaku Ketua PTPAD sangat berpengaruh sekali dalam keberhasilan Team free fall Kopassus," tuturnya.



Berikut adalah hasil The 1st Asiania Indoor Skydiving Championship 2018:



Kategori Formation Skydive 4 Way :



- Juara 1 : Qatar

- Juara 2 : China

- Juara 3 : Indonesia



Kategori Formation Skydive 2 Way :



- Juara 1 : Qatar A (Rashid/Azis)

- Juara 2 : China C (Wang/Zhou)

- Juara 3 : Indonesia A (Choliq/Tedy)





(AZF)