IDN Media Danai Layanan Cetak Dokumen Gratis, Cetaku

Bisnis Ditempa di Bandung, Dua Perusahaan Raih Ratusan Juta dari Google Rabu, 28 Sep 2016 18:05 Perusahaan binaan Indigo PT Telkom, yakni Jarvis Store dan Kakatu, itu, berkesempatan ke kantor pusat Google selama dua minggu.

Tech LINE RUSH! Available in iOS and Android Jumat, 09 Sep 2016 22:59 LINE has released LINE RUSH! in Android and iOS.

Mikro Pendaftaran Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Resmi Dibuka Minggu, 24 Jul 2016 17:14 Setelah kick off Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital yang telah digelar pada 17 Juni 2016 lalu, kini Gerakan Nasional 1.000 Sta…

Tech Kingdom of War Inspired by Game of Thrones Kamis, 21 Jul 2016 21:06 South Korean game developer, Gamevil, recently released a mobile game titled Kingdom of War in Indonesia.

Metro Plus Kemenkominfo Luncurkan Gerakan Nasional Seribu Start-Up Digital Selasa, 21 Jun 2016 14:57 Kemen Komunikasi dan Informatika baru-baru ini meluncurkan gerakan nasional 1000 startup digital bersama dengan Kibar Kreasi Indon…

Mikro Bank Mandiri Enggan Kucurkan Kredit ke Perusahaan Rintisan Rabu, 27 Apr 2016 19:21 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih enggan salurkan kredit ke perusahaan rintisan yang bergerak di bidang informasi teknologi atau…

Mikro Profesional Muda Indonesia Gelar Start Up Forum di London Minggu, 20 Mar 2016 11:09 Komunitas profesional muda asal Indonesia yang bekerja di Inggris yang dikenal dengan Young Indonesian Professionals Associa…

Tech (En) US Serious for Startup Investment in Indonesia Jumat, 30 Oct 2015 15:51 In a visit to Silicon Valley, USA, Minister of Communication and Informatics Rudiantara witnessed the signing of investments from …

Tech (En) Traveloka CEO: Indonesia Able to Expand Tech Industry Like Silicon Valley Jumat, 30 Oct 2015 14:20 Founder and CEO of Traveloka Ferry Unardi feels that Indonesia has a great potential to develop the tech industry.

Peristiwa ATVSI Dorong Pengawasan Konten Ketimbang Mengatur Sistem Penyiaran lembaga penyiaran Rabu, 18 Apr 2018 20:26 Rabu, 18 Apr 2018 20:26 Pengaturan bisnis dengan mengganti sistem penyiaran tak akan mempengaruhi kualitas konten yang disajikan televisi swasta.

Peristiwa ITB Buka 1.636 Kursi di SBMPTN sbmptn Rabu, 18 Apr 2018 20:04 Rabu, 18 Apr 2018 20:04 ITB menyediakan kuota 40 persen calon mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN.

Peristiwa Seskab Bantah Perpres TKA Mendatangkan Pekerja Asing tenaga kerja asing Rabu, 18 Apr 2018 19:50 Rabu, 18 Apr 2018 19:50 Fokus Perpres TKA untuk mempermudah izin pekerja asing yang berada tingkatan manajer ke atas.

Peristiwa Kemendes dan IPB Berkolabolorasi Kembangkan Village Life 4.0 Kemendes PDTT Rabu, 18 Apr 2018 19:12 Rabu, 18 Apr 2018 19:12 Program tersebut akan bersinergi dengan Akademi Desa 4.0 sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan di pedesaan.

Peristiwa Menpan-RB Minta Pegawai Negeri Tingkatkan Kualitas Kerja pns Rabu, 18 Apr 2018 19:02 Rabu, 18 Apr 2018 19:02 Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan pelayanan dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Peristiwa PNS Bolos Kena Sanksi pns Rabu, 18 Apr 2018 19:02 Rabu, 18 Apr 2018 19:02 Pemerintah sudah memberikan kelonggaran dengan menambah jumlah cuti bersama Lebaran.