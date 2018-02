Genjot SDM Pelayaran, Menhub Resmikan Poltekpel Sumbar

Padang Pariaman: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar). Dia berharap sekolah tersebut mencetak siswa yang unggul terhadap dunia pelayaran.



"Diharapkan dapat membangun dan mencetak anak-anak bangsa. Dengan tujuan mengisi ruang-ruang kemerdekaan agar kita bisa punya daya saing sama hebatnya dengan negara-negara luar," tegas Budi pada acara peresmian Poltekpel Sumbar, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018.

Pada kesempatan yang sama, ia berpesan kepada siswa-siswa Poltekpel Sumbar agar belajar dengan giat dan mengisi keseharian dengan aktivitas yang bermanfaat. Dengan begitu, Budi yakin masa depan siswa Poltekpel Sumbar cemerlang.



"Anak-anak harus belajar sungguh-sungguh karena saat belajar ini yang menentukan masa depan anda. Apabila anda melewatkan masa ini dengan bersenang-senang tanpa kerja keras, anda tidak akan mendapatkan suatu kesempatan yang baik," tuturnya.



Poltekpel Sumbar awalnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BDP) yang didirikan pada 2015. Namanya berubah kala Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dikeluarkan.



Kampus tersebut kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium, simulator nautika dan teknika, gedung kelas, fire ground, water pit, asrama, poliklinik, ruang makan bagi peserta, gedung utama sebagai kantor manajemen. Semua fasilitas dibangun dengan standar internasional.



Kompleks kampus tersebut dibangun di atas lahan seluas 37 hektare (ha) dengan anggaran sebesar Rp500 miliar. Kampus yang mampu menampung 100 peserta diklat pendek dan 500 peserta diklat kelas reguler itu berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana diklat pelayaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar.



Program yang disediakan pun beragam, seperti program Diklat Pembentukan (DP-IV) Nautika dan Teknika, Diklat Pembentukan (DP-V) Nautika dan Teknika, Diklat Keterampilan Keahlian Pelaut (DKP), Basic Training (BST), Advance Fire Medical First Aids (MEFA), dan Security Awareness Training (SAT)



Hingga 2017 kampus ini telah menerbitkan 9.285 sertifikat pelaut sesuai dengan Standards of Training, Certification and watchkeeping for Seafarers (STCW) yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO).



Sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM), Poltekpel Sumbar pada 2018 ini akan menyelenggarakan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dengan kuota sebanyak 3.470 peserta, dari total 100.000 peserta.





