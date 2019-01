RSPP Tingkatkan Empat Layanan di Ulang Tahun Ke-47

Jakarta: Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) merayakan ulang tahun ke-47. Dalam sambutannya, Direktur RSPP Abdul Haris Tri Prasetyo mengatakan 2018 adalah tahun pembelajaran yang berat.



"Harus bertahan karena terjadi perubahan pola kebutuhan pasien jaminan kesehatan nasional (JKN)," kata Abdul dalam di RSPP, Jakarta Selatan, Senin, 7 Januari 2019.

Meski sempat mengalami kendala, Abdul mengapresiasi pekerja RSPP yang tetap berkomitmen melayani sepenuh hati. Sehingga pasien bisa tertangani dengan baik. "Terima kasih kepada seluruh pekerja RSPP yang susah payah hingga saat ini dengan melayani pasien dengan baik," ujar Abdul.



Abdul yakin rumah sakit yang berdiri sejak 6 Januari 1972 ini akan lebih baik lagi pada 2019. "Adanya dukungan dari seluruh pihak yang mendukung RSPP, saya yakin (RSPP) jauh lebih baik dari 2018," ucapnya.



Lebih lanjut Abdul mengatakan RSPP bakal memantapkan empat layanannya yang disebut 'Centres of Excellence'. Keempat layanan itu adalah Cardio Neuro Vasculer Center untuk masalah otak dan jantung, Burn Center untuk pengobatan luka bakar, Minimal Invasive Surgery Center untuk operasi ringan, dan Aesthestic Center untuk pusat kecantikan.



"Sebagian sudah jalan tapi belum terkoordinasi dengan baik. Tahun ini kita akan koordinasikan dengan sempurna," ujar Abdul.



Keempat layanan ini, kata dia, bertujuan memberi pelayanan yang lebih maksimal bagi pasien RSPP. "Tujuannya ini (centers of excellence) akan menjadi one stop service," kata Abdul.





(YDH)