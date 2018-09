Siswa-siswi Sekolah Perkumpulan Mandiri Mendulang Prestasi

Jakarta: Siswa-siswi Sekolah Perkumpulan Mandiri (SPM) mendulang prestasi di Harvard Model United Nations di Beijing pada 15-18 Maret 2018, dan perlombaan World's Scholar’s Cup di Melbourne pada 17-21 Agustus 2018.



Model United Nations (MUN) merupakan simulasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tempat siswa-siswi SMP dan SMA belajar tentang diplomasi, hubungan internasional, dan PBB. Selama MUN, siswa-siswi belajar bukan hanya penelitian, public speaking, debat, keterampilan menulis mengasah kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, negosiasi dan kepemimpinan, namun juga belajar mengenai kekuatan dan batasan negosiasi dunia internasional, serta bagaimana delegasi menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan masyarakat internasional.



Sejak tahun 2013, siswa-siswi SPM telah mengikuti MUN di Indonesia bahkan sampai ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Setiap tahun, siswa-siswi antusias untuk berpartisipasi di MUN lokal maupun internasional.



Salah satu peserta MUN dari SPM yaitu Angel, menyebutkan bahwa Harvard MUN memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengaplikasikan nilai kepemimpinan 7 Habits yang diajarkan di SPM yaitu, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, melatih kerja sama tim, hingga mencari resolusi terhadap isu-isu global yang dihadapi dunia.



Bagi sebagian siswa, tantangan terbesar mengikuti MUN adalah bertindak sebagai delegasi yang memahami hukum setiap negara dan menyikapi kedudukan suatu negara terhadap isu yang dibahas. Delegasi wajib melakukan penelitian sebelum konferensi dan merumuskan posisi yang akan mereka kemudian berdebat dengan sesama delegasi panitia, dan memegang teguh posisi dari anggota yang mereka wakili.



Pada akhir konferensi, delegasi terbaik dari tiap komite akan mendapatkan penghargaan. Di Harvard MUN Beijing yang lalu, siswa-siswi SPM membawa pulang dua penghargaan yaitu Christina mendapatkan penghargaan "Best Delegate" dan Jason "Verbal Commendation."



Minggu lalu, siswa-siswi SPM juga baru saja mengikuti kompetisi World Scholar's Cup di Melbourne, Australia. World Scholar's Cup adalah kompetisi akademik yang mengedepankan joy of learning.



"Saya ingin mengikuti kompetisi hingga ke Yale," kata Jordan menceritakan alasannya ingin mengikuti perlombaan tersebut.



Berbagai persiapan telah dilakukan oleh siswa-siswi SPM sebelum bertanding ke Melbourne, di antaranya, berdiskusi, mempelajari topik yang akan dibahas, dan latihan berdebat.



Siswa-siswi SPM membawa pulang 28 medali dari kompetisi babak global di Melbourne dan akan melanjutkan ke babak final Tournament of Champions di Yale University, Amerika Serikat di akhir tahun 2018.





