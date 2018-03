Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jadi Pilar Pengembangan Budaya

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dapat menjadi pilar pengembangan budaya Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri perayaan Festival Cap Go Meh di China Town, Glodok, Jakarta Barat.



"Saya berharap INTI terus menjadi pilar pengembangan budaya Indonesia - Tionghoa," ujar Anies di China Town, Sabtu 3 Maret 2018.

Menurut dirinya, Jakarta merupakan milik semua etnis, termasuk etnis Tionghoa. Oleh sebab itu, kawasan pecinaan yang kental akan budaya Tionghoa menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat dan menjaganya. Nantinya kawasan tersebut akan menjadi salah salah satu destinasi wisata Asian Games.



"Pecinan harus dijaga dan dirawat, Insya Allah saat Asian Games salah satu yang bisa dikunjungi adalah kawasan pecinan," tutur Anies.



Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyampaikan selamat tahun baru imlek dan selamat merayakan Cap Go Meh bagi warga Tionghoa. Ia berjanji akan terus menghadiri perayaan Cap Go Meh selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.



"Selamat Cap Go Meh untuk masyarakat Tionghoa, semoga menjadi tahun pembawa berkah dan tahun yang damai," tambah Anies.



Anies yang datang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno disambut dengan penampilan barongsai tonggak Kong Ha Hong khas budaya Tionghoa.





(SCI)