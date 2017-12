OSC with Avitex 2017 Jangkau Lebih Banyak Anak Indonesia

Jakarta: Penyelenggaraan program beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017 berlangsung sukses sejak pendaftaran hingga pengumuman pemenang. Semakin menggembirakan karena OSC with Avitex 2017 menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai daerah.



Deputi Marketing Director of Avian Brands, Novi Christiana, mengaku senang karena peserta OSC with Avitex 2017 mencapai 42 ribu, melebihi target 35 ribu siswa.

"Kami sangat senang banyak yang berpartisipasi. Jadi, kami melihat OSC with Avitex tahun ini sudah menjangkau ke SMA dan SMK sederajat di Tanah Air. Mungkin mereka sudah tahu prosedurnya yaitu online, jadi lebih mudah dijangkau," kata Novi, ditemui pada malam penghargaan OSC with Avitex 2017 di Mal Kuningan City, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.





Deputi Marketing Director of Avian Brands, Novi Christiana



Novi menyampaikan, visi misi Avian Brands antara lain mewujudkan Indonesia hebat yang lebih kompetitif. "Karena sekarang sudah era globalisasi. Pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih, dan kami ingin membawa mereka (anak Indonesia) ke arah lebih baik," tutur Novi.



Di lokasi tes offline, Avitex Cat Tembok menyediakan booth yang berisi permainan dengan berbagai hadiah menarik. Semuanya disiapkan agar peserta semangat dan terhibur, karena beberapa peserta datang dari luar kota bahkan dari luar pulau.



"Tahun ini ada dua permainan. Ada Kids Jaman Now, yang suka selfie bisa unggah foto di akun sosmed lalu bisa langsung cetak di booth Avitex Cat Tembok. Biar mereka lebih fun, kita ingin menghibur mereka," imbuh Novi.





Avitex Cat Tembok menyediakan booth yang berisi permainan (Foto:Pelangi Karismakristi)



Novi mengucapkan selamat kepada 240 penerima beasiwsa OSC with Avitex 2017. Dia mengingatkan kepada para pemenang agar terus berjuang mendapatkan yang terbaik dan mempertahankan beasiswa.



“Ini adalah awal, masih ada empat tahun yang harus dijalani. Perjuangan masih panjang. Bagi yang belum menang, masih banyak kesempatan lain," tutup Novi.



Di tahun ketiga ini, OSC with Avitex menggandeng 12 perguruan tinggi swasta di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Hal ini dilakukan agar OSC with Avitex 2017 bisa membuka kesempatan lebih luas kepada pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.



Peserta dari berbagai daerah, seperti Lhoksumawe, Sumbawa, Palembang, Papua, Pekanbaru, Surabaya, Semarang, dan masih banyak lagi. Masing-masing universitas memberikan beasiswa kepada 20 peserta terbaik.



Penerima beasiswa bebas uang pangkal selama delapan semester berturut-turut dan menerima sertifikat pemenang OSC 2017. Tiga peserta terbaik dari masing-masing universitas mendapatkan satu unit telepon genggam dan subsidi uang transport.





(ROS)