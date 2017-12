IDN CreativeFest Ajak Millennials Gali Potensi Diri

Jakarta: IDN CreativeFest siap digelar pada 29 Desember 2017 - 1 Januari 2018 mendatang di Surabaya. Event ini diharapkan mampu menggenjot semangat anak muda untuk menggali potensi diri.

Acara yang bertajuk IDN CreativeFest #1 Conference - Bazaar For Millennials in Indonesia ini akan menghadirkan sederet tokoh muda yang inspiratif. Di antaranya Sheryl Sheinafia, Mellya Baskarani, Jovi Adhiguna, Star Irawan, Jovial da Lopez, dan dimeriahkan oleh penampilan dari Soul5ive.

"Konsep yang kami bawa adalah from millennial to millennial. Di mana kami akan menghadirkan sosok muda inspiratif kepada generasi muda Surabaya, untuk memompa semangat mereka dalam menggali potensi diri sehingga akan menghasilkan generasi muda yang kreatif dan mampu bersaing dengan negara lainnya," tutur Event Manager IDN Media Josephine Ardelia.

Tahun ini bukan pertama kalinya IDN CreativeFest diselenggarakan di Surabaya. Satu tahun yang lalu, event ini sukses diadakan selama 3 hari dan dihadiri oleh 110.000 generasi muda Surabaya. Hal itu lah yang mendorong IDN Media untuk kembali mengulang kesuksesan.

Chief Operating Officer IDN Media William Utomo menjelaskan alasan memilih kota Surabaya sebagai tempat penyelenggaraan IDN CreativeFest di penghujung tahun ini. William mengatakan, Kota Pahlawan ini punya sejarah bagi perkembangan dan pertumbuhan IDN Media yang memiliki misi menjadi the voice of millennials and Gen Z.

"Awalnya kami hanya 4 karyawan di Surabaya, tiga tahun kemudian makin bertambah jadi 140 di Jakaera dan Surabaya. Sejak itu, tidak diragukan lagi potensi generasi muda Surabaya yang sangat besar dan kompetitif. Semoga IDN CreativeFest dapat menginspirasi dan menggali potensi mereka agar dapat memberikan kontribusi kepada industri kreatif Indonesia," papar William.

Konferensi kreatif IDN CreativeFest yang berlokasi di Galaxy Exhibition Center Lantai 6 tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB - 21.00 WIB setiap harinya. Selain konferensi, IDN CreativeFest juga menyuguhkan bazaar yang akan diramaikan oleh lebih dari 100 tenant F & B, Fashion dan Lifestyle dari industri menengah kreatif Surabaya.



Para pengunjung dapat langsung hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara secara gratis. Akan ada banyak games, serta discount menarik dari para tenant selama acara berlangsung. Salah satu hadiah games yang ditawarkan adalah eksklusif meet and greet oleh pengisi acara.

Untuk informasi lebih jauh soal waktu dan kuis, dapat langsung dicek di sosial media resmi IDN CreativeFest; atau @idn.creativefest di instagram.

(ROS)