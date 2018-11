Alternatif Kuliah di Luar Negeri dengan Biaya Terjangkau

Jakarta: Minat pelajar Indonesia untuk kuliah di luar negeri cukup tinggi. Bila Anda berminat kuliah di luar negeri dengan harga terjangkau, khususnya Malaysia, Twinning Programme menjadi alternatif pilihan terbaik.



Twinning Programme memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan sebagian kuliah di Malaysia, kemudian transfer ke institusi di negara lain untuk menyelesaikan perkuliahan gelar yang dipilih.

Twinning Programme juga dikenal sebagai 2+1 programme. Ini berarti mahasiswa menjalani kuliah dua tahun di Malaysia, kemudian satu tahun terakhir dilanjutkan di negara lain, di institusi partner universitas.



Ada juga pilihan 2+2 programme. Ini berarti mahasiswa menjalani dua tahun pertama kuliah di Malaysia dan dua tahun terakhir di Amerika Serikat (sering disebut sebagai American Degree Programme).



Program ini memiliki dua keunggulan. Pertama, fleksibilitas yang ditawarkan. Malaysia menjadi destinasi kuliah populer berkat reputasinya yang bagus untuk pengajaran dan penelitian. Mereka juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional untuk mendapatkan pendidikan dari destinasi kuliah premier di dunia, yaitu Amerika dan Inggris. Selain itu, kesempatan kuliah di lebih dari satu negara dapat membuka wawasan dan memperkaya pengalaman kuliah mahasiswa.



Keunggulan kedua, biaya kuliah relatif terjangkau. Kuliah dua tahun di Malaysia dan dua tahun di Amerika Serikat (AS) dinilai lebih hemat biaya dibandingkan kuliah empat tahun di AS yang pada akhinya mendapatkan gelar sama.



Selain biaya kuliah, biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan Inggris atau AS. Jadi dari segi finansial pun, Twinning Programme merupakan pilihan yang sangat menarik.



Selain itu beberapa institusi dari luar Malaysia juga telah membangun kampus di Malaysia. University of Nottingham, misalnya. Kredit nilai yang diakumulasi mahasiswa, materi pelajaran, dan keahlian yang dipelajari dapat ditransfer, sehingga mereka dapat melanjutkan dan menyelesaikan kuliah di luar negeri.



Berbagai institusi dari berbagai negara telah bekerja sama dengan Malaysia untuk menawarkan Twinning Programme, yaitu Inggris, AS, Kanada, Selandia Baru, Prancis, dan Jerman.



Jika berminat kuliah di Malaysia, Anda bisa mencari informasi pada MEC Education Fair. Pada 2018, MEC Education Fair dilaksanakan di tiga kota, yaitu Hotel Wyndham, Surabaya, (3 November); Le Meridien, Jakarta (4 November); dan Hotel Novotel, Bandung (6 November).



Untuk informasi lebih lanjut mengenai MEC Education Fair dan kuliah di luar negeri, kunjungi www.MEC.co.id atau hubungi via WhatsApp 0818188296.





