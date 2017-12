Aksi Bela Palestina Diawali Salat Subuh Berjemaah di Monas

Jakarta: Puluhan organisasi masyarakat (ormas) agama Islam dipastikan hadir dalam aksi bela Palestina pada Minggu, 17 Desember 2017 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Protes terhadap Pemerintah Amerika Serikat (AS) itu akan diawali dengan melaksanakan salat Subuh berjemaah.



"Jadwal kami membuka mulai salat Subuh, ada panitia di sana dan diharapkan mereka (jemaah yang hadir) ambil tempat," kata Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin, di kantornya, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.

Menurut Zaitun, ada 70 ormas dari berbagai wilayah menyatakan diri hadir di Jakarta. Orasi dan tuntutan kepada Presiden AS Donald Trump untuk mengembalikan Yerusalem kepada Palestina akan diserukan.



"Pukul 06.00 WIB nanti akan ada orasi dari pimpinan MUI, ormas seperti Muhammadiyah, NU, FPI, dan ormas lain, kemudian tokoh seperti AA Gym dan Ustaz Arifin Ilham diusahakan untuk datang," ungkap Zaitun.



Dalam aksi bela Palestina itu, kata Zaitun, perwakilan pimpinan aksi akan meminta beberapa orang untuk masuk ke Kedutaan Besar AS di Jakarta. Zaitun berharap pimpinan Kedubes AS bisa merespons dengan baik. "Kita bawa petisi, intinya atas nama MUI dan seluruh pengunjuk rasa," tuturnya.



Seperti demonstrasi ormas yang pernah dilakukan sebelumnya, dana aksi bela Palestina juga berasal dari patungan umat. Zaitun menyebut panitia acara hanya akan menyediakan izin lokasi dan waktu pelaksanaan.



"Biaya tidak terlalu besar paling untuk tenda, sound system, dan transportasi. Termasuk untuk pengurus dan konsumsi. Umat rata-rata membiayai sendiri," ujarnya.





(YDH)