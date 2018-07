Damkar Ungkap Penyebab Korban Tewas di Kemenhub

Jakarta: Empat dari 24 korban kebakaran di gedung Kementerian Perhubungan ditemukan tewas. Tak ada luka bakar di tubuh mereka, namun asap tebal diduga menjadi penyebab kematian mereka.



Kepala Seksi Pengendali Kebakaran dan Penyelamatan Suku Dinas Damkar Jakarta Pusat Syarifudin mengatakan, api diduga berawal dari korsleting listrik di lantai P1 di ruang CCTV sekitar pukul 04.15 WIB. Api berhasil dipadamkan petugas pukul 05.30 WIB.



Namun, asap hasil kebakaran terlalu banyak dan melewati sub panel kabel ke lantai atas. "Ada sekat ruang kosong antara sub kabel itu. Asap melewati ruang itu ada kabel CCTV, listrik, jadi satu jalur atau satu panel di sub," ujar Syarifudin di lokasi kejadian, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu, 8 Juli 2018.



Asap hitam menjalar cepat hingga ke lantai 25 Gedung Karya Kantor Kementerian Perhubungan. "Asap itu merembet sampai lantai 25," kata Syarifudin.



Menurut Syarifudin, penanganan kebakaran oleh petugas damkar kini sudah selesai. "Tinggal dari pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan," ujar dia.









