PBNU Mengutuk Keras Teror Bom di Surabaya

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam dan mengutuk keras bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kejadian itu menunjukkan bahwa radikalisme, yang mengatasnamakan agama sangat memprihatinkan.



Ketua PBNU Said Aqil Siroj menegaskan apa pun motif dan latar belakang tindakan kekerasan, apalagi yang mengatasnamakan agama dengan cara menebarkan teror, kebencian, dan kekerasan bukanlah ciri ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

"Islam mengutuk segala bentuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan," Kata Said dalam keterangan persnya, Minggu, 13 Mei 2018.



Said turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dia menyebut hal ini merupakan suatu takdir yang harus diterima.



Dia berharap keluarga mampu menerima dengan penuh sikap kedewasaan, lapang dada, ketabahan dan kesabaran. PBNU juga mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut.



"Gerakan terorisme sudah semakin sedemikian merajalela, maka diperlukan penanganan khusus yang lebih intensif dari pelbagai pihak, utamanya negara melalui keamanan," imbuh dia.



PBNU juga mengajak seluruh warga Indonesia untuk menahan diri, tidak terprovokasi serta terus menggalang solidaritas kemanusiaan. Paling utama menolak segala bentuk kekerasan.



"Jika mendapati peristiwa sekecil apa pun yang menjurus pada radikalisme dan terorisme segera laporkan ke aparat keamanan. Segala hal yang mengandung kekerasan sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama apa pun. Islam mengajarkan nilai-nilai kesantunan dalam berdakwah," imbuh dia.



Dia juga mengimbau warga NU untuk senantiasa meningkatkan dzikrullah dan berdoa kepada Allah Swt. untuk keselamatan, keamanan, kemaslahatan, dan ketenteraman hidup dalam berbangsa dan bernegara. NU juga meminta kepada semua pihak untuk menghentikan segala spekulasi yang bisa memperkeruh peristiwa ini.



"Kita percayakan penanganan sepenuhnya di tangan aparat keamanan. Kita mendukung aparat keamanan, salah satunya dengan cara tidak ikut-ikutan menyebarkan isu, gambar korban, dan juga berita yang belum terverifikasi kebenarannya terkait peristiwa ini," tandas dia.



Said mendesak pemerintah mengambil langkah tegas serta cepat terkait penanganan dan isu terorisme dan radikalisme. Langkah ini harus ditempuh sebagai bagian penting dari upaya implementasi dan kewajiban negara untuk menjamin keamanan hidup warga negara.











(REN)