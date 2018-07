Presiden Bank Dunia Ingin Indonesia Jadi Contoh Pengentasan Stunting

Jakarta: Presiden Bank Dunia (World Bank) Jim Yong Kim menginginkan Indonesia menjadi contoh keberhasilan program pengentasan stunting atau kekurangan gizi kronis yang melanda anak-anak. Hal itu disampaikan Kim saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.



"Kami menjadikan Indonesia sebagai suatu contoh bagi dunia, bagaimana persoalan semacam ini dapat di atasi," kata Kim di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

Menurutnya, masalah anak gagal tumbuh harus diatasi maksimal karena berkaitan dengan citra suatu bangsa di mata internasional. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dunia dalam jumlah anak stunting. Namun angka itu masih lebih rendah dibandingkan India dan Pakistan.



"Jadi memang tingkat stunting di Indonesia mungkin masih lebih rendah dari India," imbuh dia.



World Bank akan menyalurkan pinjaman total senilai USD650 juta agar program pengentasan stunting berhasil. Pinjaman tersebut disalurkan melalui dua tahap, pertama senilai USD400 juta untuk program Investing in Nutrition and Early Years.



Pinjaman kedua sebesar USD250 juta untuk mendanai Proyek Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation.





(DRI)