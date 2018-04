Harlah ke-95, NU Ajak Masyarakat Kembali ke Jati Diri Bangsa

Jakarta: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) hari ini merayakan hari lahir ke-95. Di usianya yang hampir menyentuh satu abad, NU mengajak seluruh elemen kembali ke jati diri bangsa Indonesia.



Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berpesan ormas Islam terbesar di Indonesia harus selalu siap sedia merawat NKRI. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus bisa menunjukan karakter khasnya.

"Maka kita tunjukan sebagai orang yang besar siap merawat bangsa ini. Bukan hanya geografi, tapi juga budaya, karakter, dan kepribadian," kata Said di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu 7 April 2018.



Said Aqil berpesan orang Indonesia tak melupakan jati dirinya sebagai putra-putri pertiwi meski ditempa dengan pendidikan asing. Budaya dan adat ketimuran tetap melekat dan perilaku dan kehidupan sehari-hari.



"Silakan semua sekolah ke luar negeri, tapi kembali ke Indonesia harus jadi Indonesia lagi. Yang dibawa pulang ilmunya saja, baik ke Arab ataupun Eropa atau Amerika," pesan Said.



Ia menambahkan bangsa Indonesia tetap akan ada selama rakyatnya tetap solid, akur dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Bukan yang selama ini digelorakan oleh salah satu ketua umum partai Indonesia bubar 2030.



"Kalo penduduk bangsa ini beriman dan bertaqwa, sampai kiamat gak akan bubar Indonesia ini," pungkasnya.



Acara harlah NU ke-95 diisi dengan pagelaran wayang kulit semamal suntuk dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Beberapa tokoh nasional dan pejabat negara hadir. Diantaranya Menteri kelautan dna Perikanan Susi Pudjiastuti dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.





(Des)