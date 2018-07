Atlet TNI AD Raih Prestasi di Ajang Internasional

Siti Yona Hukmana • Selasa, 03 Jul 2018 08:47 WIB tni adasian games 2018

Anggota Paldam XIV Praka Yusri (jaket merah) menjadi The Best Runner dan Best Swimmer pada kejuaraan Modern Pentathlon di Dutch Open de Coubertin di Arnheim Belanda pada 30 Juni 2018. Foto: Istimewa.