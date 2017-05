Laman Tempo Diretas, 'Rizieq Shihab Minta Ahok Dibebaskan'

Metrotvnews.com, Jakarta: Buntut dari penahanan Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama, terpidana kasus penodaan agama, juga berimbas ke laman media online Tempo. Situs berita online tersebut dihack setelah website resmi Pengadilan Negeri mengalami peretasan pada Rabu malam 10 Mei 2017.



Metrotvnews.com yang menengok situs mendapati peretas memakai nama samaran "Rizieq Shihab" pada daftar temuan mesin pencari. Latar situs semua bewarna hitam. Tampak foto pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sedang mengangkat tangan kirinya ditemani sejumlah orang beratribut putih. Ada juga Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, berdiri di belakang Rizieq.

Di bawah foto terdapat keterangan "bebaskan Ahok', seolah Rizieq dan rekannya berorasi agar Ahok dibebaskan dari bui. Hingga berita ini diturunkan, laman Tempo.co masih belum bisa menampilkan informasi sebagaimana mestinya meski diakses melalui komputer maupun smartphone.Sebelumnya, website resmi Pengadilan Negeri yang beralamat www.pn-negara.go.id diretas pada Rabu malam 10 Mei 2017. Hacker mengubah tampilan situs menjadi mendukung Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama, terpidana kasus penodaan agama.Peretas memakai nama samaran KONSLET & Achon666ju5t. Latar situs semua hitam. Tepat di tengah, tampak foto Ahok dengan tangan di dada.Konslet menulis kecewa dengan keputusan hakim yang mevonis dua tahun penjara gubernur DKI nonaktif itu. Hukuman itu tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa: satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan."Give his all to his country, guilty and sentenced 2 years in jail," sebagaimana tertera di foto Ahok yang mengenakan pakaian jas lengkap dengan tangan kanan di dada.Keterangan di bawah foto menjelaskan ada pihak yang sengaja membuat Ahok menjadi terpidana. Kasus hukum Ahok pun diibaratkan dengan perbedaan makan dengan sendok atau sendok makan. Dua hal yang berbeda tapi dianggap sama oleh sejumlah pihak."Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". they claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end," sebagaimana tertulis yang ditutup dengan tagar tamatlah keadilan di negara saya.(Des)