Penyerang Polsek Maro Sebo Belum Disimpulkan Sel Teroris

Jakarta: Polri masih melakukan penyelidikan mendalam untuk membongkar motif perusakan Kantor Polsek Maro Sebo, Kabupaten Muaro, Jambi. Polisi belum bisa menyimpulkan pelaku terafiliasi gerakan terorisme.



"Kami sampaikan belum ada dugaan bahwa pelaku masuk dalam aliran apa pun, jaringan apa pun belum ada. Sampai saat ini polisi masih mendalami," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Kantor Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Iqbal mengatakan pelaku berinisial AS itu tengah menjalani kejiwaan di Rumah Sakit Bhayangkara. Pelaku tak dapat berkomunikasi secara kooperatif saat ditanya oleh penyidik. "Penyidik dan beberapa tim dari Mabes Polri sudah di Polda Jambi," tuturnya.



Identitas berikut catatan kriminal AS telah ditelusuri. Iqbal menuturkan pelaku AS pernah terlibat masalah hukum atas kasus penyalahgunaan narkoba. "Sudah kita dalami terkait identitas keluarga. Memang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan pernah sebagai pelaku menggunakan narkoba," tuturnya.



Insiden penyerangan itu terjadi Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB. Pelaku AS menggunakan sepeda motor melakukan serangan secara mendadak ke arah mapolsek.



Dua orang personel polsek mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Serangan brutal pelaku juga menyasar ruangan polsek hingga terjadi kerusakan pada ruangan penjagaan dan jendela-jendela.







