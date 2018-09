Politeknik Didorong Mulai Terapkan MEME

Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mulai menerapkan pola Multi Entry Multi Exit (MEME) di pendidikan Politeknik. Kebijakan ini diambil dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.



Menristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan pola MEME berlaku untuk semua program studi (prodi) Politeknik dengan stratifikasi Diploma IV. Dengan sistem Multi Entry setiap program bisa masuk di awal tahun pertama, awal tahun kedua, hingga tahun keempat. Begitupun dengan sistem Multi Exit, berarti keluar program bisa di akhir tahun kedua, ketiga, atau keempat.

“Setiap mahasiswa menyelesaikan setiap tahapan Diploma II, Diploma III atau Diploma IV mendapatkan ijazah yang sesuai,” kata Nasir di siaran pers yang diterima Medcom.id, Senin 17 September 2018.



Selain mendapatkan ijazah, lulusan politeknik pun mendapatkan sertifikat uji kompetensi, dengan syarat mereka lulus saat ujian sertifikasi.



“Lulusan Politeknik utamanya nanti tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi memiliki sertifikat profesi,” ujar Nasir.



Cara ini ditempuh kata Nasir, demi meningkatkan mutu sumber daya nanusia (SDM) dalam menghadapi persaingan era revolusi industri 4.0. Terutama untuk mencapai link and match dengan dunia industri.



“Di dunia industri kini harus selalu membawa pemikiran good things making good products, making people then making products,” terang Nasir.



Di era revolusi industri 4.0, 75% pekerjaan, kata Nasir, akan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik, matematika, dan internet of things.



“Oleh karenanya lulusan perguruan tinggi harus siap untuk digital challenge dan memiliki digital talent,” pungkasnya.





(CEU)