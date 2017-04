Walk Out dari Rapat Paripurna, Gerindra Nilai Pimpinan DPR Gegabah

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan hak angket yang diajukan oleh Komisi Hukum DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan ke-IV Tahun Sidang 2016-2017, Jumat (28/4/2017).



Fahri Hamzah selaku Pimpinan Sidang Paripurna, meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir sebelum mendengarkan penjelasan dari pengusul Hak Angket KPK, yang dibacakan oleh Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem.



Usai mendengar penjelasan pengusul, Fahri langsung meminta pandangan beberapa fraksi. Suasana seketika menjadi gaduh karena Fahri tak mengindahkan interupsi dari Fraksi Gerindra, dan langsung mengetuk palu pengesahan Usulan Hak Angket KPK.

Hal ini membuat Gerindra walk out (angkat kaki) dari ruang sidang karena menilai Pimpinan DPR bertindak gegabah atas keputusan tersebut."Menurut saya, pimpinan bersikap tidak demokratis. Kita kan baru saja mendengar pembicaraan dari para pengusul. Kita menyatakan, ini harus dibicarakan dahulu. Kalau bisa ditunda. Beberapa fraksi menyatakan sikap yang sama. Lebih baik diskors untuk dilakukan lobi-lobi seperti tradisi yang sudah sudah. Kita juga tidak mau ngotot. Kalau mau diputuskan, lihat dari hasil lobi dahulu. Kalau caranya begitu, kita tidak bisa terima," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, ditemui di luar ruang Rapat Paripurna."Kita lebih baik walk out. Terhadap apa yang sudah diputuskan, kita enggak tahu dan kita tidak bertanggung jawab pada persoalan itu," ujar Ahmad Muzani.Langkah berikutnya, kata Muzani, Fraksi Gerindra akan melakukan koordinasi dan lobi-lobi pada masa reses ini."Kita lihat nanti. Kita usulkan, kalau bisa ditunda. Kita kan baru dengar dari para pengusul. Perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Di Bamus kemarin, kita juga sudah ngomong, jangan ada keputusan sekarang. Kita mau reses. Ada baiknya, reses juga kan bisa kita tanyakan ke konstitusi kita, setuju atau tidak," ucap dia.Gerindra menilai sikap Pimpinan DPR terlau terburu-buru hingga mengabaikan pendapat anggotanya. "Tidak ada a-i-u-e-o, langsung diputuskan. Menurut saya, tindakan pimpinan terburu buru dan terlalu gegabah terhadap aspirasi yang berkembang di anggota. Yang pasti, kami akan berusaha membatalkan hal ini. Walk out ini spontan keputusan Gerindra, karena omongan kami tidak didengarkan," ujar Muzani.Selain itu, diketahui bahwa terdapat salah satu pimpinan DPR dari Gerindra (Fadli Zon) yang juga hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Muzani mengaku, akan mempertanyakan bagaimana pandangan dan sikap Fadli Zon yang berdiri sebagai pimpinan DPR."Saya akan tanyakan kepada dia. Karena sampai saat ini, belum ada komunikasi. Di Bamus, kita minta ditunda. Saya tanya, tapi Fadli tidak memimpin Bamus kemarin," ucap Muzani.(ROS)