Sebelum Penyiraman Novel, Ada Orang Mondar-mandir di Sekitar Masjid

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya. Sebelum penyiraman, ada orang tak dikenal mondar-mandir.



"Ya sehari kemarin, mereka keliling siang," kata Ketua RT 03, Wisnu Broto, kepada Metrotvnews.com, di lokasi penyiraman di Jalan Deposito T No. 8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Pengurus RW 10, Eddy Juwono--MTVN/Renatha Swasty.

Wisnu menuturkan, keberadaan orang tak dikenal itu sudah sekitar dua minggu. Mereka memerhatikan lingkungan dekat Masjid Al-Ihsan. Masjid itu berjarak lima rumah dari kediaman Novel.Sementara itu, pengurus RW 10, Eddy Juwono, mengatakan ada orang tak dikenal sering memarkir motor di masjid. Orang ini tidak pernah salat. "Dia duduk di situ," kata Eddy sembari menunjuk tempat duduk terbuat dari semen.Tempat duduk itu berada di seberang pintu keluar sebelah kiri Masjid. Sebelum tempat duduk, ada pemisah sungai kecil.Eddy mengaku, Novel sempat bercerita pada sahabatnya, Imam Masjid Al-Ihsan, Abdur Harim Hasan. Novel mengaku perasaannya kurang enak. "Ya namanya penyidik polisi pasti merasakan. Tapi ya dianjurkan untuk banyak salawat saja," ujar dia.Novel disiram air keras saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku diduga berjumlah dua orang dan mengendari sepeda motor. Kondisi Novel kini berangsur pulih. Ia masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading.Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi, Johan Budi mengatakan, Novel mengalami luka bakar serius pada bagian wajah. Air keras yang sengaja disiramkan pelaku mengenai bagian mata Novel."Dia (Novel) mengaku pandangannya agak kabur di mata sebelah kiri," kata Johan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Johan enggan menduga-duga motif dari kejadian itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas.Saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa Novel. Publik diminta bersabar untuk mengetahui motif di balik musibah yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu."Kita tidak bisa menduga-duga ya, kita selidiki dulu sesuai fakta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono melalui sambungan telepon, Selasa 11 April 2017.(YDH)