Komisi III Mengutuk Keras Kejadian yang Menimpa Penyidik KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras penyiraman cairan berbahaya kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terjadi pagi tadi, Selasa (11/4/2017), oleh oknum yang tidak dikenal.



"Saya sungguh terkejut mendengar kabar terjadinya penyerangan fisik terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan usai solat subuh di dekat masjid di kawasan Kelapa Gading tadi pagi. Saya mengutuk tindakan barbar dan meminta pelakunya dihukum berat," tandas Bamsoet, Selasa (11/4/2017).

Komisi III DPR pun meminta Polri untuk segera turun tangan melakukan olah TKP dan penyelidikan menyeluruh serta mengungkap motif dibalik penyerangan tersebut.Karena seperti diketahui, Novel Baswedan saat ini tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar."Polri tidak boleh ragu. Ini jelas bentuk teror dan intimidasi kepada penegak hukum yg harus dilawan bersama oleh semua komponen masyarakat," ucap Bamsoet.Sebelumnya, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras. Cairan berbahaya itu disiramkan tepat di wajahnya.Dugaan awal, pelaku yang menyerang Novel adalah dua orang tak dikenal. Novel diserang saat dalam perjalanan pulang dari masjid di dekat rumahnya usai salat SubuhSaat ini Novel pun tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara.(ROS)