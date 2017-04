Dorong Generasi Muda Berwirausaha, UPH Gelar Bussiness Week 2017

Metrotvnews.com, Karawaci: Business School Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali menggelar event tahunan UPH Bussiness Week yang ke tujuh. Acara ini merupakan salah satu upaya UPH mendorong mahasiswa untuk berwira usaha dalam bidang kreatif.



Gelaran yang mengangkat tema INGENIOUS: Unravelling the World of Creative Business in Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan minat pemuda Indonesia menjadi seorang enterpreneur. Para peserta yang merupakan pelajar SMA ini dipacu agar berpikir kreatif dan inovatif, terutama saat menghadapi masalah bisnis melalui sebuah simulasi.

Tiga ratus peserta UPH Bussiness Week ini disuguhi 3 sub event utama. Antara lain Creativity and Uniqueness Based on Idea Competition (CUBIC) lomba untuk siswa SMA, Pelita Harapan Bussiness Challenge (PHBC) lomba penerapan ilmu manajemen untuk memecahkan kasus bisnis dan Bussiness Talkshow (BTS dengan menghadirkan para pengusaha muda sukses untuk berbagi pengalaman.Tahun ini, Bussiness Talkshow menghadirkan 6 pembicara. Salah satunya adalah Co-Owner Filosofi Kopi Handoko Hendroyono, yang berbicara dalam talkshow bertajuk Learn from The Expert.Dia membagikan pengalaman dan kecintaannya akan kopi. Berawal dari rasa prihatinnya melihat banyak kedai kopi di Tanah Air yang lebih memilih bijih kopi asing, ditambah lagi banyaknya petani Indonesia yang hanya sekedar menanam tanpa memiliki pengetahuan yang baik.Selain itu, Handoko juga berpesan pada para peserta agar dapat menangkap peluang pada era start-up. Sebab menurutnya peluang start-up makin terbuka lebar."Manfaatkan media sosial, jangan risih, dan terbukalah dengan kolaborasi. Membangun hubungan dengan banyak orang menjadi kunci. Terkait kontribusi kita pada Indonnesia, kita memiliki demografi yang kondusif dan butuh solusi untuk beragam permasalahan yang ada. Ini yang dapat dijadikan ide-ide menciptakan peluang. Terpenting sebagai anak muda jangan hanya mencari mudah, tapi memiliki spirit dan usaha yang kuat," papar Handoko di Kampus UPH Karawaci, Jumat 7 April 2017.Selain Handoko, hadir juga narasumber lain yang juga tak kalah hebatnya. Yakni Gistang Panutur Aqua Marketing Manager, Bryan Tilaar Presiden Direktur PTMartina Berto, Tbk. (Martha Tilaar Group), Stephen Setiawan Owner The Bunker Game BoardCafé, Sarah Ayutania Muwalang Zomato Indonesia, dan Anthony Sudarsono Founder & Owner dari Sumosquid and SumoMonsta.Acara tersebut diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba untuk tingkat SMA dan mahasiswa. Lomba tersebut diikuti 17 tim SMA dan 65 tim mahasiswa dari 20 universitas dari Jabodetabek.Pemenang lomba tingkat SMA, yaitu Juara 1 IPEKA Puri, Juara 2 SMAK 1, Juara 3 SMAK 6. Sedangkan untuk tingkat universitas, Juara 1 universitas Prasetya Mulya, Juara 2 UPH dan Juara 3 Binus International. Sementara terpilih sebagai Best Team dari ITB.Untuk diketahui, UPH Bussiness Week 2017 diharapkan dapat menjadi awakening bell bagi peserta. Sehingga mereka menyadari potensi pasar, terutama di Indonesia. Selain itu, memiliki modal berkemabang menjadi wirausahawan yang kreatif, dan dapat bersaing dalam mendorong iklim bisnis dan ekonomi di Indonesia.(ROS)