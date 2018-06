Lukisan Wayang Asian Games untuk Anak Indonesia

Jakarta: Seniman berdarah Italia bernama Maxi Valerio mempunyai kepedulian terhadap nasib anak-anak kurang mampu di Indonesia. Pria kelahiran 42 tahun silam ini kerap menjual sejumlah karya seni lukisannya. Hasil penjualan lukisan tersebut didonasikan untuk membantu anak-anak.



Jumat, 29 Juni, Maxi kembali menjual tujuh lukisannya dalam acara penggalangan dana yang digelar yayasan Lets Share di Hotel Mulia, Jakarta.

"Saya membawa karya saya dalam bentuk lukisan cat air dan cat minyak, lukisan ini akan di jual dan sebagian hasil akan diberikan kepada yayasan. Masing-masing dihargai Rp6 juta," kata Maxi saat ditemui di lokasi, Jumat, 29 Juni 2018.



Maxi menjelaskan, lukisan yang dibuatnya ini mempunyai tema yang tak biasa. Lukisan tersebut bergambar wayang orang dengan tema road to Asian Games.



Masing-masing lukisan berobjek wayang orang sedang memainkan sejumlah permainan yang akan dilombakan dalam ajang Asean Games.



"Saya mengangkat topik road to Asian games dan di situ saya bikin seperti Sri Kandi yang lagi main tenis dan main volly, Arjuna main pingpong dan Arjuna main sepak bola," ungkap Maxi.



Maxi yang besar di Italia mengaku sangat peduli dengan Indonesia. Bahkan dia mempunyai angan-angan untuk membawa tokoh perwayangan go internasional melalui tema lukisannya.



Menurut Maxi, saat ini sudah sangat jarang seniman yang menggunakan tokoh perwayangan Jawa untuk dibawa go internasional. Maxi yakin, tokoh wayang Jawa bisa menarik banyak perhatian jika diselaraskan dengan tema yang tepat.



"Rencana tahun ini saya akan kembali ke Italia untuk bergabung dengan maestro atau dengan guru-guru supaya saya bisa memperhalus beberapa teknik dan saya ingin membawa budaya Indonesia ke Italia dan saya punya ciri khas adalah perwayangan, tapi ada sentuhan Eropa dan sentuhan Italia. Saya suka sekali wayang," pungkas Maxi.



Sementara itu ditemui di tempat yang sama, public relations yayasan Lets Share Indonesia, Ollie Dhirendra mengatakan, uang yang terkumpul dari penjualan lukisan milik Maxi akan disalurkan ke Unicef Indonesia.



Nantinya Unicef Indonesia akan menyalurkan uang tersebut kepada anak-anak Indonesia yang kurang mampu.



"Iya betul, fokus kita kepada anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ungkap Ollie.





