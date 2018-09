UKWMS Luncurkan Program 2+2 Joint Degree

Jakarta: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FB UKWMS) meluncurkan program 2+2 Joint Degree antara UKWMS dengan SolBridge International School of Business, Woosong University, Korea Selatan.



Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FB UKWMS), Lodovicus Lasdi mengatakan, melalui program kerja sama ini, mahasiswa FB UKWMS mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Korea dan memperoleh gelar sarjana baik dari UKWMS maupun dari SolBridge. Hal ini dimungkinkan melalui skema kerja sama di mana dua tahun pertama dari masa studi ditempuh di FB UKWMS, dan dua tahun terakhir diselesaikan di SolBridge.

"Kami bekerja sama dengan Solbridge karena mereka memiliki ribuan mahasiswa yang berasal dari 56 negara berbeda, dimana 70% dari jumlah tersebut bukanlah orang Korea. Jadi mengikuti program ini akan membuat pesertanya terpapar pada internasionalisasi yang luar biasa, bahkan lebih dari sekedar pengalaman belajar di Korea,” tambah Lodo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 20 September 2018.



Persaingan global saat ini kian marak, berbagai organisasi bisnis baik dalam bentuk korporasi besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kini didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar. UMKM Indonesia saat ini juga perlu mengembangkan pola pikir baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan usahanya digital sekaligus global.



Berdasarkan laporan McKinsey di tahun 2016, melalui digitalisasi, Indonesia dapat meningkatkan level pertumbuhan ekonomi pada 2025 hingga 10% dari PDB (Produk Domestik Bruto) atau sekitar USD150 miliar per tahun. Konsultasi di antara pemerintah dengan kalangan industri serta para pemangku kepentingan mendorong implementasi strategi digitalisasi dimana sektor UMKM menjadi tulang punggungnya.



Hal ini penting sebab 57 juta pelaku UMKM Indonesia berkontribusi bagi sekitar 60% PDB.

“Melihat fenomena tersebut kami menilai perlu diambil tindakan nyata untuk mempersiapkan mahasiswa agar setelah lulus dapat langsung mengenali situasi dan kondisi ke depan serta menyesuaikannya dengan strategi bisnis yang akan dipergunakan,” ujar Lodo.



Selain peluncuran program kerjasama, pada hari itu dilaksanakan pula kuliah tamu dengan tema Digitizing Small Businesses to Seize Global Market yang dibawakan langsung oleh Jerman Rose, Ph.D. selaku Dean of SolBridge International School of Business.



Hadir sebagai peserta kuliah tamu adalah ratusan mahasiswa International Business Management (IBM) FB UKWMS, para praktisi bisnis, serta kalangan profesional. Pemaparan materi berlangsung selama dua jam dan dilanjutkan dengan diskusi hangat membahas tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan yang ada, hingga pilihan-pilihan strategis yang tersedia bagi pelaku UMKM di Indonesia.



“Salah satu halangan utama adalah mentalitas dari mayoritas pelaku UMKM Indonesia yang cenderung sudah merasa puas dengan performa mereka di pasar lokal," kata Wahyudi Wibowo, Koordinator Program International Business Management (IBM) FB UKWMS.



Ia menambahkan bahwa dalam dunia digital, kecepatan adalah segalanya. Artinya UMKM Indonesia harus mengambil kesempatan yang ada untuk memperluas pasar mereka, yang dapat dimulai dengan menyasar negara-negara tetangga di ASEAN.





