Berharap Sukma Bangsa Terus Jadi Penerang di Aceh

Pidie: Memasuki usia remaja, sejuta harapan disandarkan kepada Sekolah Sukma Bangsa (SSB) Aceh. Sekolah yang banyak membantu pendidikan bagi anak-anak korban tsunami dan konflik Aceh ini diharapkan tak meninggalkan tradisinya dalam mencetak karakter dan pribadi yang unggul.



Sudah 12 tahun Sekolah Sukma Bangsa memberi pendidikan bagi anak-anak Aceh. Sekolah yang ada di Pidie, Bireun, dan Lhokseumawe itu juga telah mencetak ribuan sumber daya manusia (SDM) andal bagi kemajuan bumi pertiwi.



Miftahul Jannah, salah seorang siswi SSB Pidie menyampaikan harapannya, agar Sukma Bangsa tetap membantu masyarakat tidak mampu di Aceh, meski anak-anak korban tsunami dan konflik yang bersekolah di SSB memasuki wisuda angkatan terakhirnya.



"Sekolah ini mengasah sesuatu dari nol. Sekolah Sukma Bangsa harus terus menerangi pendidikan di Aceh, karena masih banyak yang kurang mampu," ucap Miftahul Jannah, saat berbincang dengan Medcom.id di Gampoeng Pineueng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh.



Miftahul menjadi salah satu siswi yang akan diwisuda tahun ini. Dia bakal diwisuda secara langsung oleh Chairman Media Group, sekaligus pendiri Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh.

Miftahul merupakan salah satu siswi angkatan pertama SSB.



Dara kelahiran Bireun, 18 tahun silam ini telah mengecap pendidikan SSB selama 12 tahun. Saat menempuh pendidikan SD, Miftahul ditempatkan di SSB Bireun. Beranjak SMP, dia kemudian pindah ke SSB Pidie hingga lulus SMA.



"Saya juga berharap, Sukma Bangsa tetap mengedepankan moto 3 No (no Smoking, no bullying, dan no cheating), serta 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)," sebutnya.



Setali tiga uang dengan Miftahul, Refariana salah satu siswi SSB lainnya yang menerima beasiswa sejak SMP ini berharap SSB tak meninggalkan budayanya dalam membentuk karakter pribadi para siswa. Utamanya soal kedekatan antara guru dan siswa.



"Senang bisa sekolah di Sukma apalagi guru-gurunya itu care sama siswa, enggak kaya sekolah-sekolah lain. Kalau di luar kan gurunya segan, kalau di Sukma care guru-gurunya. Enggak cuma sesama guru, guru sama siswa pun sama," beber remaja kelahiran Meulaboh, 1 Maret 2000 ini.



Cara didik itu yang diakui Refariana efektif dan mampu mendorong siswa berprestasi, salah satunya dapat lolos dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 atau jalur undangan. Dia berhasil menjadi salah satu mahasiswa jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal).



Tak berbeda jauh dengan Nur Habibah. Ia salah satu siswi penerima beasiswa PT Mifa Bersaudara. Baginya, mengenyam pendidikan di SSB telah mengasah dirinya dalam mencapai cita-cita menjadi wartawan.



"Saya ingin jadi reporter, karena sejak kecil saya suka nonton berita. Dari Sekolah Sukma, saya bisa berani cakap dan berani tampil," pungkasnya.







(CEU)