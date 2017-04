Keluarga Novel Apresiasi Sikap Presiden Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Keluarga penyidik KPK Novel Baswedan membenarkan bahwa Presiden Jokowi mengutus dokter kepresidenan datang ke tempat perawatan Novel di Singapura. Jokowi menitip pesan agar Novel ditangani dengan sebaik-baiknya.



"Kita mengapresiasi apa yang disampaikan Presiden," kata kakak Novel, Taufik Baswedan dalam Program Mata Najwa Metro TV, Kamis 13 April 2017.

Taufik tidak menjelaskan lebih lanjut, apa saja yang dilakukan dokter kepresidenan tersebut. Namun Taufik hanya mengungkapkan Novel tengah menjalani perawatan intensif.Menurut Taufik, kondisi Novel terus membaik. Novel mendapatkan pendampingan dari petugas KPK dan keluarga.Namun tidak semua pihak yang diperbolehkan bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Novel. Taufik mengaku tidak tahu berapa lama proses perawatan adiknya itu.Taufik menegaskan, pihaknya berharap aparat kepolisian harus serius menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi mengusut kasus ini hingga tuntas."Ini masalah besar. Ini suatu teror yang luar biasa yang menyangkut kewibawaan negara," tandas dia.(DHI)