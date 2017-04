Polri Bentuk Tim Khusus Kejar Pelaku Teror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri akan bekerja keras mengungkap kasus teror yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tim khusus Polri telah dibentuk.



"Kami sudah bentuk tim khusus gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai menjenguk Novel di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Tito masih menutup rapat hasil penyelidikan sementara. Dia mengatakan, penyidik akan bekerja secara senyap. "Yang jelas kita berusaha maksimal," ujarnya.Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Novel akan mendapat penjagaan ketat. Termasuk penambahan jumlah personel di sekitar rumah Novel. "Kapolres (Jakarta Utara) saya minta pimpin langsung," tuturnya.Tito tiba di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekitar 13.30 WIB. Tito prihatin melihat kondisi Novel. "Saya lihat langsung Novel, bisa bicara cuma mata masih kabur. Saya sampaikan prihatin dengan masalah ini," ujarnya.Usai menunaikan salat Subuh, Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal. Novel disiram saat perjalanan menuju rumah. Pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor.Ketua KPK Agus Rahardjo menduga kuat penyiraman air keras kepada Novel Baswedan berkaitan kasus megakorupsi KTP elektronik (KTP-el). Novel merupakan Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el."Yang paling besar itu (kasus KTP-el)," tegas Agus usai menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Agus belum bisa memastikan siapa saja yang pernah bersitegang dengan Novel. Namun, Agus telah memerintahkan jajarannya mengamankan seluruh berkas kasus yang tengah ditangani Novel.Teror kepada Novel sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengutuk keras penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap pelaku.(YDH)