Anies Besuk Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk Novel Baswedan. Penyidik utama KPK itu terluka cukup parah setelah bagian mukanya disiram air keras oleh orang tak dikenal.



Anies dan Novel bersaudara. Anies menjenguk sepupunya itu bersama istrinya, Fery Farhati Ganis. Dia tiba di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Pulogadung, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017, sekitar pukul 10.00 WIB.



Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Pulogadung, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017--Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Hampir satu jam Anies dan istri membesuk Novel. Anies mengatakan, Novel menderita luka melepuh di bagian muka, dekat mata. Dia masih dirawat intensif."Novel masih di ruang operasi. Masih proses pembersihan cairan kimia, terutama di bagian mata sebelah kiri," kata Anies. "Kondisinya masih lemah."Novel disiram air keras ketika dalam perjalan menuju rumah usai salat Subuh di masjid. Pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor.Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi, Johan Budi, mengatakan, Presiden mengutuk kekerasan terhadap Novel. Presiden sudah memerintahkan Polri cepat mencari pelakunya.Kepolisian kini masih mengumpulkan bukti. Publik diminta bersabar. "Kita tak bisa menduga-duga ya, kita selidiki dulu sesuai fakta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.(YDH)