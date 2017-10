Kalla Singgung Ribut Senjata dan Nonton Film

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung masalah senjata dan nonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Kalla menegaskan, ada banyak kekurangan yang harus dibereskan ketimbang meributkan dua hal itu.



"Ribut senjata ribut nonton film, kita masih banyak kekurangan terus terang," kata Kalla saat memberikan pidato peradaban di hadapan anggota Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.

Kalla sadar, sejarah sangat penting buat generasi muda. Sejarah bisa menjadi pelajaran agar menjadi lebih baik di masa depan.



Tapi, pemerintah tengah bekerja serius mencapai target yang telah dipasang. Ia meminta seluruh pihak memprioritaskan hal yang telah disepakati bersama.



Dia mengakui, pemerintah saat ini tak sempurna. Namun, hal ini merupakan hal biasa. Karena, tak pernah ada pemerintahan yang sempurna.



"Contoh saja, Bung Karno bicara sandang pangan, Suharto bicara sandang pangan, sampai sekarang kita bicara sandang pangan," jelas Kalla.



Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.



Menko Polhukam Wiranto menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.



Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.



Perintah mengadakan nonton film bersama Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga dikeluarkan Gatot. Gatot memerintahkan jajaran TNI mengadakan nonton bersama film karya Arifin C Noer itu.







(REN)