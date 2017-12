Program OSC with Avitex Diharap Terus Ada Setiap Tahun

Jakarta: Program beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017 berjalan sukses. Banyak pihak berharap program yang digelar Metrotvnews.com didukung Avitex Cat Tembok ini terus berlangsung setiap tahun.



Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Purwadi Sutanto mengaku senang dengan program OSC with Avitex yang sudah berlangsung tiga tahun berturut-turut. Dia berharap, ke depan peserta dan universitas yang menyediakan beasiswa OSC with Avitex 2017.



"InsyaAllah ke depan akan lebih banyak lagi (peserta). Buat yang mendukung (universitas dan sponsor), kami mendorong ke depan bisa menjangkau lebih banyak lagi," kata Purwadi, saat malam penghargaan kepada pemenang OSC with Avitex 2017 di Mal Kuningan City, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.



Peserta OSC with Avitex 2017 sebanyak 42.633 siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun 2016 sebanyak 28.099 peserta.



Tak hanya itu, universitas yang menyediakan beasiswa bertambah menjadi 12 perguruan tinggi swasta (PTS). 12 PTS tersebut, yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Mercu Buana, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Nasional (Itenas), Universitas Kristen Maranatha, Universitas Telkom Bandung, Universitas Kristen Duta Wacana Malang, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.



Penyedia beasiswa OSC with Avitex 2017 masih didominasi universitas di Pulau Jawa. Selanjutnya, universitas di luar Pulau Jawa juga diharapkan bisa mendukung program ini.



Muhammad Naufal Fadillah, pemenang OSC with Avitex 2017, mengatakan universitas yang menyediakan beasiswa semakin banyak akan lebih baik. “Saya juga berharap jumlah peserta yang menerima beasiswa OSC ditambah,” ujar siswa SMA 2 Cimahi, Jawa Barat, itu.





Harapan serupa juga disampaikan Gita Safitri, pemenang OSC with Avitex 2017. Dia yakin, program OSC with Avitex akan semakin diminati. "Saya akan membagikan informasi ke adik kelas untuk mengikuti program ini," kata Gita.



Head of Marketing Communication Metrotvnews.com Herfindo Gading mengatakan, Metrotvnews.com akan mencoba membuka kerja sama dengan PTS di wilayah timur Indonesia.



"Tahun depan kami mau mengembangkan program ini ke universitas di daerah timur, seperti Makassar dan Bali," kata Findo.



Findo juga memastikan, jumlah PTS yang akan digandeng dalam program OSC with Avitex akan terus bertambah. "Mungkin bisa jadi tahun depan 15 PTS, akan kami tambah," ujar Findo.





Menurut Deputy Marketing Director of Avian Brands, Novi Christiana, OSC with Avitex selalu diminati dan dinantikan masyarakat, khususnya siswa/siswi SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Peserta yang mengikuti OSC with Avitex selalu meningkat setiap tahun.



"Sebenarnya kami cuma sponsor, kami mendukung Metrotvnews.com. Kalau mereka punya visi memperluas, kami mendukung. Tapi kan tergantung Metrotvnews.com, rencananya bagaimana karena Avian Brands sangat peduli dengan pendidikan. OSC with Avitex adalah salah satunya yang berjalan saat ini namun di luar OSC, sebenarnya kami memiliki program- program pendidikan lainnya," tutur Novi.

