Novel Lepas Kangen dengan Keluarga

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melepas kangen dengan keluarga. Hari ini, ia dijenguk sang sepupu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sang istri Fery Farhati Ganis.



Dukungan keluarga sangat penting untuk Novel yang sejak April 2017 berobat di Singapura akibat disiram air keras oleh orang tak dikenal.

"Ya tentunya dengan semua keluarga kangen ya. Jadi senang bertemu dengan keluarga," kata Novel di kediamannya Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 25 Februari 2018.



Novel mengaku bertemu dengan keluarga di kediamannya sendiri terasa berbeda. Ia menikmati sesi ngobrol dengan Anies yang berjalan hampir dua jam.



Sedangkan Anies menegaskan pembicaraan tak jauh dari obrolan keluarga. Mulai perkembangan anak-anak hingga orang tua. Keduanya, kata Anies, tak menyinggung kasus yang nyaris setahun tak menemui titik terang.



"Kalau kita sekarang di sini ngobrol enggak ngobrol kasus, enggak ngobrol perkara. Enggak. Jangan dibayangkan kalau kita ngobrol ini gimana ya? Tim Gabungan Pencari Faktan (TGPF) gimana ya?" ujar eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.



Menurut Anies, mereka bakal mengagendakan kumpul keluarga besar. Namun, ia belum bisa memastikan tanggal pertemuan karena Novel masih harus kembali ke Singapura untuk melanjutkan pengobatan.



"Ada keinginan rencana itu. Tapi nanti kita lihat. karena Bang Novel 18 Maret 2018 harus kembali lagi ke Singapura," ucap dia.





