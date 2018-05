Kemenristekdikti Jangan Kaku Beri Izin Prodi Baru

Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) harus lebih fleksibel dalam membuka izin pendirian program studi (prodi) baru. Sebab tuntutan kepada Perguruan tinggi agar mengikuti perkembangan dunia industri yang sangat dinamis itu juga semakin tinggi.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Indonesia diramalkan akan memiliki puncak bonus demografi pada 2030. Untuk itu, diharapkan perguruan tinggi dinamis dalam membuka program studi yang inovatif, agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Kemenristekdikti, lanjut Bambang, juga diminta agar tidak terlalu kaku dalam proses memberikan izin pendirian program studi. Sebab di era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi harus menciptakan ahli yang pekerjaannya tidak tergantikan oleh mesin.



“Perguruan tinggi saat ini didorong fokus pada kualitas dan relevansi. Keterampilan SDM dalam negeri juga perlu ditingkatkan," tegas Bambang.



Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur. Namun Ia mengingatkan, bahwa memelihara akan lebih sulit daripada membangunnya. "Sedangkan kelemahan Indonesia adalah pada product development, sehingga yang ke depan harus diperkuat adalah research and development (R and D),” sebutnya.



Bambang mengungkapkan, penguatan R and D sendiri juga harus dilakukan di perguruan tinggi. Untuk itu, triple helix harus terus digelorakan. Terkait hal tersebut, Bambang mengimbau kepada para peneliti dan akademisi untuk terus mendekatkan diri dengan industri.



“Perguruan tinggi sebenarnya jago menemukan sesuatu yang hebat, tetapi belum tentu inovasi tersebut dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Akhirnya produk tersebut tidak bisa dikomersialisasikan,” terang Bambang.



Pada kesempatan yang sama, Bambang mengapresiasi para akademisi Tanah Air yang mulai produktif menulis publikasi internasional. Dia juga sempat menyinggung terkait peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia. Menurut Bambang, untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi tidak perlu dengan cara menambah jumlah perguruan tinggi. Sebaliknya, yang perlu didongkrak adalah mutu dan relevansinya.



“Profesionalisme dari profesi kita sendiri adalah tahap pertama untuk meningkatkan SDM Indonesia. Apalagi pada 2045 nanti, pembangunan indonesia akan berbasis pada manufaktur dan jasa modern. Kebutuhan itulah yang harus disiapkan mulai dari saat ini,” tutup Bambang.

















(CEU)