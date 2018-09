Mahasiswa Indonesia yang Kuliah di Amerika Masih Sedikit

Malang: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya, Christine Getzler Vaughan mengatakan, saat ini ada sekitar 9.000 mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat atau United States of America (USA) untuk jenjang S1, S2, dan S3.



"Jumlah ini terbilang sangat sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa asal Tiongkok yang mencapai 100.000 orang," katanya di pameran pendidikan yang digelar Education USA Indonesia di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis, 13 September 2018.

Christine berharap dengan adanya pameran pendidikan ini, akan semakin banyak mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan studinya di negeri Paman Sam tersebut.



“Setelah pameran ini, saya harap jumlah mahasiswa Indonesia di AS akan meningkat. Kami memberi kesempatan kepada mereka yang mempunyaI potensi besar untuk berkuliah di Amerika,” ujarnya.



Pada pameran pendidikan kali ini, EducationUSA Indonesia, menggandeng sebanyak 22 universitas ternama di USA untuk berpartisipasi. Seperti Arizona State University, Marymount University, Michigan State University, Pennsylvania State University, University of Colorado, New York University dan lain-lain.



Pameran pendidikan USA atau yang dikenal dengan USA Education Fair ini merupakan acara rutin yang digelar setiap tahun, dan terbuka untuk umum. Pada tahun keempatnya yakni tahun ini, pameran akan diadakan di dua kota di Indonesia, yakni Malang dan Jakarta.



Konsulat Jendral Amerika Serikat untuk Indonesia Timur, Mark McGovern menyampaikan bahwa tujuan diadakannya pameran pendidikan ini adalah untuk memperkenalkan universitas-universitas yang ada di USA kepada para mahasiswa Indonesia, khususnya di Malang.



“Selain itu juga kami ingin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan AS di bidang pendidikan,” ungkapnya.



Sementara itu, Wakil Rektor I UMM, Prof Dr Syamsul Arifin berharap, pameran kali ini dapat memperluas peluang mahasiswa UMM untuk menempuh pendidikan di AS.



“Ini adalah keempat kalinya UMM menjadi tuan rumah pameran pendidikan USA. Saya berharap, kedepannya akan ada banyak mahasiswa UMM yang berminat melanjutkan pendidikan di Amerika,” pungkasnya.





(CEU)