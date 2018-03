Markobar Buka Waralaba Untuk Masyarakat

Jakarta: Kedai Markobar milik anak Jokowi, Gibran Rakabuming telah mencapai 33 cabang. Setelah memiliki banyak cabang, dirinya membuka waralaba yang diperuntukkan kalangan masyarakat.



‎Untuk membuka bisnis Markobar, Gibran mematok angka investasi hingga Rp300 juta. Angka itu belum termasuk investasi awal dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Dari kemarin kekeuh bertahan tidak franchise selama tiga tahun. Karena melihat peluang untuk melebarkan sayap bisnis, tapi juga nambah jaringan. Makanya dibuka franchise," jelas Gibran, ditemui di outlet Markobar Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Maret 2018.



‎Pembukaan waralaba, dia mengaku, untuk orang yang tidak mengerti memutarkan uangnya seperti apa. "Makanya kita buka, ada peluang itu, bisa nambah teman, nambah mitra, nambah relasi di dunia usaha," terang dia.



Baca: Dua Putra Jokowi Kolaborasi Usaha Kuliner



Menurut anak pertama Jokowi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam waralaba Markobar, selain butuh dana investasi yang cukup, ‎mereka juga harus miliki minat yang besar untuk mengelola bisnis makanan dan minuman.



"Tentunya, mereka harus punya lokasi, punya pegawai yang cukup, dan harus bayar lisensi (lisensi sebagai waralaba markobar)," paparnya.



Bisnis waralaba markobar terdapat tiga jenis. Jenis pertama, tipe island, dengan luas tempat 9 m2, dengan konsep take away. Tipe kedua, yakni memiliki luas 18 m2 dengan konsep take away. Sedangkan konsep ketiga, dengan tipe cafe yang memiliki luas sekitar 150 m2.





(JMS)