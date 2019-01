British Council Luncurkan "English For West Java"

Jakarta: British Council dan Kedutaan Besar Inggris bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meresmikan program 'English for West Java'. Program ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas guru dan para ulama di Jawa Barat, agar bisa memberikan pelajaran bahasa Inggris yang berkualitas.



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, English for West Java ini adalah jalan yang ditempuh untuk menjadikan warga Jawa Barat bisa ikut hadir dalam persaingan global.

"Peningkatan kapasitas bahasa Inggris masyarakat merupakan bagian dari cita-cita kami yang tertuang dalam slogan 'Jawa Barat Juara Lahir dan Batin'. Bertujuan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang kompetitif. Tidak hanya juara di bidang teknologi dan infrastuktur namun juga kualitas hidup lahir dan batin masyarakatnya," kata Ridwan di Kantor British Council Indonesia, Gedung Office 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.



Bagi para ulama yang sudah mendapatkan pelatihan bahasa Inggris dalam program 'English for Ulama', Pemprov Jabar berencana akan mengirimkan para ulama tersebut ke luar negeri untuk menjadi pemberi pesan perdamaian internasional. Serta partisipasi dalam diskusi isu-isu global dengan perspektif Islam.



"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi Kedutaan Besar Inggris dan British Council yang memberikan dukungan dan kontribusi penuh, sehingga program ini dapat dilaksanakan," ujar Mantan Walikota Bandung ini.



Perlu diketahui, English for West Java akan dimulai Maret 2019. Dengan pelaksanaan pelatihan English for Ulama bagi para ulama akan dilanjutkan dengan English for Teachers bagi para guru dengan format pelatihan 'Training of Trainers (ToT).



Para peserta ini terdiri atas perwakilan dari tiap kota dan kabupaten di Jabar. Pelatihan ini akan mempersiapkan para ulama dan guru untuk menjadi agen pembaru dan sumber inspirasi para murid, ulama dan guru lainnya untuk menjadi mentor Bahasa Inggris yang mandiri untuk sekolah dan komunitasnya.





