Agnez Mo Minta Dukungan Jokowi

Jakarta: Penyanyi kondang Agnes Monica Muljoto meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo agar bisa mendapatkan penghargaan musik iHeartRadio Music Awards 2019. Dia adalah satu-satunya warga Indonesia yang masuk dalam nominasi penghargaan bergengsi itu.



"Saya juga minta support dari Bapak (Presiden Jokowi) juga, karena biar bagaimana juga, saya kan di sana jadi duta bangsa," kata Agnez Mo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 11 Januari 2019.

Pagi tadi, Agnez Mo, sapaan karibnya, telah bertemu dengan Jokowi membahas berbagai hal. Ia juga menyampaikan pengalamannya selama bermusik di kancah Internasional.



Duet Chris Brown dalam lagu "Overdose" itu mengaku telah mengantongi dukungan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia juga telah membuat vlog bersama Jokowi yang segera diunggah di media sosialnya.



"Ada dong (dukungan dari Jokowi), tadi saya vlogging soalnya. Tadi sekalian saya vlogging dan nanti bakal di di-share di social media saya," jelas Agnes.



Agnez Mo masuk dalam nominasi penghargaan musik bergengsi iHeartRadio Music Awards 2019 dalam kategori Social Star Award. Penyanyi kelahiran Jakarta ini bersanding dengan sejumlah musisi, seperti Bhad Bhabie, Dylan Miinnette, Joji, Lele Pons, Loren Gray, Mason Ramsey, Queen Naija, Tana Moenganu, dan Trixie Mattel.



Pemilihan pemenang kategori ini berdasarkan jumlah vote melalui media sosial Twitter dan situs iHeart.com. Dukungan melalui Twitter yaitu dengan tagar musisi pilihan (contoh: #AgnezMo) disertai tagar #SocialStarAward dan # iHeartAwards. Ketiga tagar ini harus disematkan dalam satu unggahan di Twitter.



iHeartRadio Music Awards adalah ajang penghargaan bagi insan musisi yang karyanya diputar dalam radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara. Gelaran ini telah dimulai sejak 2014.



Dalam beberapa kategori pemenang dipilih berdasarkan dukungan via media sosial dan situs terkait iHeart.com. Sisanya, dipilih berdasarkan per data kinerja kumulatif saat karya dari para musisi diputar di radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara.



Pada Oktober 2018, Agnez Mo dipilih sebagai iHeartRadio On The Verge Artist. Penghargaan kategori ini diberikan kepada musisi pendatang baru dengan banyak prestasi.



Dalam karier bermusik, Agnez Mo telah meraih 170 penghargaan. Pada April 2018, Agnez Mo menandatangi kontrak dengan label rekaman 300 Entertainment yang berbasis di New York, Amerika Serikat.





