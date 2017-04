KPK: Terlalu Dini Kaitkan Penyiraman Novel dengan Kasus KTP-el

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan insiden penyiraman air keras terhadap penyidik senior, Novel Baswedan terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus yang menimpa Novel masih terus didalami Kepolisian. KPK juga tidak ingin berspekulasi apakah insiden ini terkait kasus korupsi proyek KTP-el yang tengah diusut atau tidak.

"Terlalu dini jika dijawab ini terkait (kasus korupsi KTP-el) atau tidak. Hal ini masih ditelusuri lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 April 2017.Febri memastikan, KPK masih terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengusut tuntas kasus ini. KPK, kata Febri mendukung penuh proses hukum yang dilakukan polisi.Meski tidak ingin berspekulasi, Febri mengatakan jika Novel merupakan Kepala Satuan Tugas dalam penyidikan kasus KTP-el yang menyeret sejumlah nama besar di Indonesia."Novel Baswedan memang salah satu Kasatgas yang memimpin penyidikan kasus KTP-el, dan saat ini kasus KTP-el masih berjalan intensif," tuturnya.Novel Baswedan terkena siraman air keras usai menunaikan salat Subuh di masjid di dekat kediamannya di Kepala Gading. Novel langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kepala Gading.Diduga pelaku penyiraman berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm.Hari ini Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat, menuju Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.00 WIB. Perban masih menempel di wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el itu.(MBM)