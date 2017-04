Presiden Perintahkan Kapolri Menangkap Penyiram Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengutuk keras penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap pelaku.



"Itu tindakan brutal. Saya mengutuk keras dan saya perintahkan Kapolri untuk mencari siapa itu (pelaku)," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.

Lokasi Novel disiram air keras pagi tadi. Foto: MTVN/Renatha Swasty

Menurut Presiden, kekerasan terhadap Novel merupakan tindak kriminal. Karena itu, tugas polisi untuk mengusut hingga tuntas.Presiden yakin, penyiraman air keras kepada Novel tidak memengaruhi kinerja KPK. "KPK harus tetap bekerja, penyidik harus waspada."Orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel saat ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendari sepeda motor.Polisi memeriksa empat orang saksi kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Di antara saksi ada yang di lokasi saat kejadian. Dari keterangan saksi, polisi mengantongi ciri-ciri pelaku.(TRK)