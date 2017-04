Kornea Novel Terpaksa Dioperasi Jika Tak Beregenarasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut kondisi penyidik senior Novel Baswedan semakin membaik. Namun jaringan kornea mata Novel yang terkena siraman air keras belum beregenerasi atau tumbuh kembali.



"Untuk kornea belum ada pertumbuhan dan kita berharap kornea mengalami pertumbuhans seperti selaput mata putih," kata Febri di Geung KPK, Jakarta, Senin 17 April 2017.

KPK berharap kornea mata Novel dapat segera beregenerasi dalam waktu sepekan ke belakang. Jika tidak, Novel terpaksa dioperasi."Jika operasi dilakukan, nanti salah satu opsinya melalui donor kornea dari pihak keluarga," katanya.KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa untuk Novel. Dukungan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah ini merupakan kekuatan bagi Novel dan KPK."Terutama Pesiden dan Wakil Presiden yang menyarakan konsen menangani kasus ini, termasuk soal pembiayaan," kata Febri.(LDS)