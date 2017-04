Bayar Rp2,5 Juta, First Travel Pastikan Jemaah Berangkat Bulan Depan

Metrotvnews.com, Jakarta: Manajemen First Travel memastikan, jemaah yang tertunda keberangkatannya bisa menjalankan ibadah umrah pada Mei mendatang. Para jemaah yang berangkat masuk dalam kuota 4500 orang.



"Kita pastikan start keberangkatan 1 Mei yang termasuk ke dalam 4500 kuota," kata salah satu pimpinan First Travel, Anniesa Hasibuan di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu 22 April 2017.

Kendati demikian, keberangkatan ini hanya berlaku bagi penumpang yang bersedia membayar dana tambahan sebesar Rp2,5 juta per kepala. Sebelumnya para jemaah diharuskan membayar Rp14,3 juta per orang."Kami memastikan (keberangkatan) jika jamaah yang bersedia mengikuti program kami. Ke depan akan ada pesawat lain yang akan support first travel," jelas Anniesa.Baca: Umrah tak Pasti, Konsumen Tetap Percaya First Travel Anniesa menjelaskan, kesulitan First Travel dalam mendapatkan visa bagi para jemaah lantaran adanya pengunduran penerbangan selama dua pekan. Dengan dana tambahan Rp2,5 juta, penumpang akan diberangkatkan dengan pesawat sewaan untuk mengatasi keterlambatan penerbangan."Sebisa mungkin kami fasilitasi semua. Pasti terbang, cuma memang ada pengunduran," tegas dia.Sebelumnya, kantor First Travel sempat digeruduk ratusan peserta umrah. Mereka memprotes lantaran tak kunjung berangkat ziarah ke Tanah Suci. Umumnya jemaah dijanjikan akan berangkat akhir 2015, tapi hingga kini mereka tak kunjung diberangkatkan.(Des)