Tol Cikampek Arah Jakarta Diberlakukan Satu Arah

Bekasi: One way (satu jalur) di Tol Jakarta Cikampek diberlakukan dari kilometer 47 sampai dengan Km 3, Halim Perdanakusuma pada Senin, 18 Juni 2018.



Humas Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek, Irwansyah mengatakan, satu jalur telah dipersiapkan sejak pukul 20.00 WIB. Namun, untuk mengalihkan kendaraaan di Jalan Tol Jakarta arah Cikampek membutuhkan waktu sekitar satu jam.

“Ini baru berjalan (Pukul 20.30 WIB di GT Cikarang Utama). Tadi jam delapan kita persiapkan semuanya. Karena gardu entrance-nya (arah Cikampek) sudah dipakai semua 15 gardu (untuk arah Jakarta),” kata Irwansyah saat dikonfirmasi.



Irwansyah menjelaskan, petugas di lapangan akan melarang kendaraan yang hendak masuk Tol Jakarta arah Cikampek. Namun Irwansyah belum bisa memastikan berapa lama pemberlakuan one way tersebut.



“Saya nggak bisa memprediksi ini, jadi memang ini menjadi uji coba juga bagaimana apabila one way ini diberlakukan, mumpung belum arus puncaknya. Tapi tadi sudah mulai ada kepadatan di Cipalinya,” pungkas Irwansyah.





(DEN)